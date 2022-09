Xavi pred derbijem v hiši groze: Barcelona lahko zmaga v Münchnu

Eden od derbijev 2. kola lige prvakov bo v Münchnu, kjer se bosta v torek zvečer (21) pomerila Bayern in Barcelona, klasična giganta paradnega tekmovanja Uefe. Katalonski trener Xavi je pred spopadom na Bavarskem odgovarjal tudi na vprašanje, ali se počuti, kot da je prišel v »hišo groze«, potem ko je Bayern oba dvoboja prejšnje sezone v eni od skupin dobil s 3:0. Barcelona ima zdaj vendarle drugačno ekipo, v kateri blesti tudi donedavni Bayernov as Robert Lewandowski.

Barcelona še nikdar ni zmagala na obisku pri Bayernu

»No, temu ne bi rekel hiša groze – to je samo Bayernovo igrišče,« je dejal Xavi. »Naša naloga je jasna, to je ne izgubiti tekme. Kljub temu ne moremo biti preveč samozavestni zgolj zato, ker v zadnjem času beležimo dobre rezultate. Moramo se spomniti, kako je bilo igrati proti Bayernu lani, toda obenem bom vesel, če bomo izkoristili svoj potencial. Če nam bo to uspelo, mislim, da lahko zmagamo v Münchnu in delno popravimo zgodovino,« je razmišljal Xavi.

Barcelonin trener Xavi (desno) med generalko na štadionu Bayerna. FOTO: Christof Stache/AFP

Nekdanji as, danes pa vse boljši trener ima na voljo popolnoma pripravljeno ekipo za tekmo proti selekciji trenerja Juliana Nagelsmanna, v začetno enajsterico naj bi se vrnili tudi Jules Kounde, Eric Garcia, Pedri, Ousmane Dembele in Lewandowski, ki so začetek sobotne zmage v Cadizu spremljali na klopi za rezerve.

Barcelona še nikdar ni zmagala na obisku pri Bayernu, ki je dobil zadnje štiri medsebojne tekme med kluboma z razliko v golih 17:4, vključno z zmago z 8:2 v četrtfinalu leta 2020. Čeprav je Xavi priznal, da je pred Barcelono strahovita naloga, je zatrdil, da se njegova ekipa ne bi smela bati izziva v Münchnu.