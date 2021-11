Xavi prisegel pred 10.000 pričami: Mi smo najboljši klub na svetu

Xavi Hernandez se je na štadionu Camp Nou uradno predstavil pred skoraj 10.000 navijači kot novi trener španskega nogometnega kluba Barcelone, ob tem je podpisal tudi uradno pogodbo, je zapisala STA. O njej se je nekdanji nogometaš katalonskega velikana z vodstvom kluba dogovoril pred dvema dnevoma.

»Xavi, Xavi, Xavi,« je odmevalo, preden je podpisal pogodbo na igrišču, obdan z družino in predsednikom Barcelone Joanom Laporto. »Nečem biti preveč čustven, lahko vam povem eno stvar. Mi smo najboljši klub na svetu. In trdo bomo delali za uspeh. Ne moremo sprejeti porazov in remijev, naš cilj je zmaga na vsaki tekmi,« je dejal Xavi, preden je požel nove ovacije. Laporta pa je vse skupaj ocenil kot zgodovinski dan za Barcelono.

Prvi trening bo vodil v torek

Enainštiridesetletni Xavi, nekdanja igralska legenda, je za Barcelono odigral 767 tekem in dosegel 85 golov ter s klubom osvojil kar 25 trofej, med njimi štiri lige prvakov in osem naslovov španskega prvaka. S špansko reprezentanco je bil svetovni in evropski prvak. Nato se je podal v trenerske vode in pred ponovnim prihodom na Camp Nou s svojim prejšnjim klubom, katarskim Al-Sadom, predčasno prekinil sodelovanje. V tem klubu je tudi sklenil igralsko kariero maja 2019.

FOTO: Lluis Gene/AFP

Xavi in predsednik Joan Laporta. FOTO: Albert Gea/Reuters

Navijači so pozdravili Xavija med podpisom pogodbe. FOTO: Lluis Gene/AFP

Xavi je na trenerski klopi Barcelone nasledil Nizozemca Ronalda Koemana, ki ga je klub odpustil pred dobrim tednom dni po zelo slabem začetku sezone. Ta čas je na devetem mestu la lige (17 točk). Xavi bo prvi trening bo vodil v torek, dodaja STA.