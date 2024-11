Z družbenega omrežja X se umika še en nemški nogometni prvoligaš

Nemški nogometni prvoligaš Werder iz Bremna je sporočil, da zeleno-beli zapuščajo platformo družbenih medijev X. Odkar je omrežje X prevzel Elon Musk, so se pod krinko svobode izražanja neverjetno hitro povečali sovražni govor, sovraštvo do manjšin, desničarski ekstremistični prispevki in teorije zarote, so zapisali v klubu.

Radikalizacijo platforme spodbujajo Musk in njegove objave, vključno s transfobičnimi, antisemitskimi in široko razširjenimi pripovedkami zarote, so še zapisali na klubski spletni strani. Dodali so, da se na platformi skoraj nič več ne sankcionira. Algoritmi in kontrole platforme X so popolnoma nepregledni. Poleg tega Musk izkorišča omrežje kot politično orožje, kot je bilo nedavno videti v volilni kampanji v ZDA.

»Pri Werderju imamo jasno stališče proti sovraštvu in vznemirjenju, diskriminaciji in izključevanju. Zeleno-beli se zavzemamo za raznolikost, svobodo in demokracijo, za kohezijo in solidarnost v družbi. Z nedavno radikalizacijo platforme X so po našem mnenju prekoračili rdečo črto,« so še poudarili v nemškem klubu, kjer zapuščajo X in upajo, da bo klub v prihodnje na podobni platformi Bluesky spremljalo veliko od več kot 600.000 sledilcev, ki jih ima Werder zdaj na omrežju X.

Za enako potezo so se pred tem iz istih razlogov že prejšnji teden odločili še pri enem članu elitne nemške bundeslige, St. Pauliju iz Hamburga.