Muskov X zapuščajo številni zvezdniki. Rekordna rast platforme Bluesky

Ko je Elon Musk prevzel platformo in uvedel spremembe v moderaciji vsebin, se je marsikateri vplivnež odločil, da ne bo več prisoten na platformi, ki je bila nekoč simbol odprtega dialoga in izmenjave mnenj. Podpora Donaldu Trumpu, sovražni govor in zlorabe, ki so se širile na X, so pripeljale do odločitev mnogih znanih osebnosti, da zapustijo to platformo in poiščejo bolj »varno alternativo«. Med najbolj znanimi, ki so zapustili družbeno omrežje X, so Stephen King, Ben Stiller, Weird Al Yankovic in Mark Cuban. O množični selitvi medijev je pisalo več tujih medijev, med njimi tudi BBC, The Guardian in The New York Times.

Bluesky: Kaj je to in kako deluje?

Ena izmed alternativ, ki so jih izbrali mnogi znani uporabniki, je Bluesky. Bluesky je decentralizirana družbena platforma, ki si prizadeva za bolj varno in pozitivno okolje za uporabnike. To uporabnikom omogoča večjo kontrolo nad svojimi podatki in zmanjšuje tveganje, da bi platforma postala predmet manipulacij in zlorab.

FOTO: Mario Tama/Getty Images/AFP

Bluesky je bil prvotno ustanovljen s strani Jacka Dorseyja, nekdanjega izvršnega direktorja Twitterja, ki je želel ustvariti decentralizirano različico Twitterja, kjer uporabniki ne bi bili pod nadzorom ene same entitete. Čeprav je Dorsey kasneje zapustil projekt, Bluesky zdaj vodi Jay Graber kot »javno koristno organizacijo«. Platforma si prizadeva za počasno in stabilno rast, s poudarkom na zagotavljanju varnega prostora za uporabnike. Zaradi svojih značilnosti, kot so stroga socialna pravila in funkcije, ki spodbujajo blokiranje nadležnih uporabnikov, je Bluesky postal privlačna alternativa za mnoge, ki so se naveličali toksičnega okolja na platformi X.

Bluesky je zaživel še pred prevzemom Twitterja s strani Elona Muska. FOTO: Shutterstock

Med drugimi decentraliziranimi družbenimi omrežji, ki jih nekateri izberejo, je tudi Mastodon. Ta deluje na podoben način kot Bluesky, saj omogoča decentralizirano povezovanje različnih strežnikov v skupno omrežje, kar omogoča uporabnikom več svobode in varnosti. Mastodon je pridobil popularnost predvsem med tistimi, ki si želijo alternativnih rešitev brez komercialnega nadzora, kar ga postavlja v isto kategorijo kot Bluesky.

Decentralizirano omrežje pomeni, da platforma ni v celoti v lasti ene same centralne entitete, kot je to značilno za večino tradicionalnih družbenih medijev, kot sta na primer X in Facebook. Namesto tega deluje na mreži strežnikov, ki jih lahko upravljajo različne osebe ali organizacije. To omogoča večjo neodvisnost in prilagodljivost ter zmanjšuje možnost komercialnega nadzora in vplivanja na uporabniške podatke. Bluesky in Mastodon sta primera takih decentraliziranih omrežij, ki uporabnikom omogočata, da imajo več nadzora nad svojo izkušnjo in svojo zasebnostjo. Prav ta neodvisnost od kapitala in nadzora enega podjetja je tisto, kar privablja številne uporabnike, ki si želijo bolj varno spletno okolje brez agresivne komercializacije.

Stephen King se seli na Threads

Eden od najbolj znanih uporabnikov, ki je zapustil X, je slavni pisatelj Stephen King. King se je odločil, da zapusti X in se pridruži platformi Threads, ki jo vodi Mark Zuckerberg. Threads je postal priljubljena alternativa za mnoge, ki si želijo drugačne politike podjetja. Platforma sicer ni decentralizirana in spada v družino pod skupnim imenom Meta, ki ima v lasti tudi Facebook in WhatsApp. King je večkrat javno kritiziral Muskovo vodenje X in se končno odločil za novo platformo, kjer se »počuti varneje«.

Al Yankovic (desno) je bil eden prvih, ki je oznanil, da ne bo več uporabljal družbenega omrežja X. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Guillermo del Toro, priznan režiser, znan po filmskih uspešnicah, kot so Oblika vode in Favnov labirint, je prav tako zapustil platformo, pri čemer je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi širjenja sovraštva na platformi X. Za režiserja, ki verjame v moč pripovedovanja zgodb in umetnosti za povezovanje ljudi, je X »postal neprimeren kraj za delitev svojih misli in ustvarjalnega navdiha.«

Guillermo del Toro na 95. podelitvi oskarjev. FOTO: A.m.p.a.s/Reuters

Podobno se je odločil tudi Ben Stiller, igralec, režiser in producent, ki je bil dolgoletni uporabnik Twitterja. Stiller je poudaril, da je X postal »preveč toksičen, in se raje usmeril proti bolj pozitivnemu okolju na Bluesky, kjer se lahko poveže s podobno mislečimi in kjer ni izpostavljen konstantnim napadom in zlorabam.«

Seznam znanih osebnosti, ki so zapustile X, pa vključuje še mnoge druge, med katerimi so Quinta Brunson, John Cusack, George Takei, Mike Flanagan, John Cryer, Patton Oswalt in Yvette Nicole Brown. Vsak od njih je podal svojo razlago za odhod, toda skupna točka vseh je bila nezadovoljstvo s platformo, »ki je postala kraj, kjer se širijo sovraštvo, nestrpnost in konflikti brez prave moderacije ali odgovornosti. Veliko teh osebnosti se je odločilo za migracijo na Bluesky ali druge platforme, kjer lahko sodelujejo v varnejšem in bolj pozitivnem spletnem okolju.«

Bluesky je v zadnjih dneh pridobil več milijonov uporabnikov. Le vprašanje časa je, da se bodo tja selila tudi slovenska podjetja in medijske hiše. FOTO: Mario Tama/Getty Images/AFP

Tudi mnogi novinarji, ki so nekoč predstavljali hrbtenico platforme, so se odpravili na druge medijske kanale. Med najbolj odmevnimi imeni so Rachel Maddow, Chris Hayes, Kara Swisher, Michelle Goldberg in Joy Reid. Ti novinarji so izpostavili, da se »na X več ne počutijo varne pri objavi svojih prispevkov, saj so izpostavljeni nenehnim napadom, grožnjam in nadlegovanju.« Številni so se odločili za prehod na Bluesky.

Pomembno je izpostaviti, da se s platforme X ne selijo le posamezniki, ampak tudi celotne (zaenkrat le tuje) medijske hiše. Med tistimi, ki so že odprli račun na platformi Bluesky so The Guardian, NPR, The Verge, Bloomberg, Vanity Fair, The Athletic, The Information, The Verge, The New York Times, Bloomberg, Financial Times, The Washington Post, Bellingcat, ProPublica, NPR, IGN, 404 Media, CNN, El Pais, Le Monde, The Times of London, Guardian Australia, Slate, San Francisco Chronicle, Huff Post, The Daily Beast, Vox, The Onion, The Intercept, Drop Site, Gizmodo, Kotaku, TechCrunch, The Globe and Mail, Hong Kong Free Press in The Wall Street Journal. Večina jih platformo X še ohranja, nekateri pa so se Muskovem družabnem omrežju v celoti odpovedali.

Toda tisto, kar bi lahko povzročilo, da Bluesky postane resen konkurent Twitterju je migracija oboževalcev, ki predstavljajo pomemben delež aktivnih uporabnikov platforme X. Obstajajo dokazi, da se oboževalci umetnikov, kot so Taylor Swift, BTS in Beyoncé, kot tudi sledilci Fantasy Premier League ter oboževalci angleške Premier lige, NBA, MLB in NFL, začenjajo premikati na Bluesky, poroča The Holywood Reporter.

Poleg novinarjev in medijev pa so se na Bluesky preselili tudi drugi vplivneži, kot so Yvette Nicole Brown, Andy Richter, Weird Al Yankovic, Gale Ann Hurd in mnogi drugi. Eden najbolj vidnih odhodov pa je bil odhod Marka Cubana, znanega ameriškega milijarderja in poslovneža, ki se je prav tako odločil, da bo svoje prispevke in interakcije preselil na Bluesky.

Mark Cuban na družbenem omrežju Bluesky, ko se je nanj po dolgem času vrnil. FOTO: Bluesky/@mcuban.bsky.social

Cuban je izrazil razočaranje nad »smerjo, v katero je šla platforma X pod Muskovim vodstvom«, ter se odločil za prehod na bolj »varno in konstruktivno okolje.« Prav tako se je na platformi pojavila košarkarska ekipa slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je delno v lasti Cubana, Dallas Mavericks.

Cuban je v letošnji kampaniji podpiral demokratsko stranko in trenutno podpredsednico Kamalu Harris. Evelyn Hockstein/Reuters

Muskova platforma X je trenutno vredna le še približno petino od dobrih 41 milijard evrov, kolikor je zanjo plačal trenutno najbogatejši zemljan, pravi ameriška finančna korporacija Fidelity. To pomeni, da je trenutna vrednost platforme približno 8,2 milijarde evrov.