Z Ericom Cantonajem na nepozabne nogometne avanture

Legenda Manchester Uniteda Eric Cantona se je po koncu uspešne in burne kariere lotil že marsikaterega projekta. Zdaj se je podal v turistične vode. Ustanovil je podjetje Looking FC, ki je namenjeno petičnim ljubiteljem nogometa.

»Naš cilj je strankam zagotoviti najboljšo nogometno izkušnjo na svetu, ob ogledu nogometnih spektaklov pa bodo spoznali še lokalno kulturo, znamenitosti, kulinariko in nogometne legende,« nepozabno doživetje jamči Francoz, ki ga mnogi še najbolj poznajo po dvignjenem ovratniku in kung-fu udarcu, s katerim se je lotil navijača Crystal Palacea.

Cantona je legenda Manchester Uniteda. FOTO: Lee Smith/Reuters

»Naši gostje bodo spoznali ljubezen, trpljenje, strast, veselje, ki jih doživljajo najbolj vneti nogometni navijači,« trdi Cantona, ki bo v Manchestru gostil tudi turnejo po nogometnih pubih.

Skupaj z agencijo Dharma bo Cantona turistični vodič ob dveh velikih derbijih, med Napolijem in Romo ter Manchester Cityjem in Manchester Unitedom. Z njim bo nekdanji zvezdnik Arsenala Emmanuel Petit, ki se je po koncu nogometne kariere posvetil kulinariki in bo gostom postregel s specialitetami.

Marco Materazzi je leta 2006 spovociral Zinedina Zidana, da je prejel rdeči karton. FOTO: Reuters

Predvideni izleti so tudi ob tekmah med Arsenalom in Manchester Unitedom, PSG in Atleticom, Interjem in Napolijem, pa Panathinaikosom in Olympiakosom, Sportingom in Benfico, Celticom in Rangers ... V posebni ponudbi so igranje malega nogometa z nekdanjim argentinskim reprezentantom Javierjem Pastorejem v Parizu, tekma nogometa na mivki z Nunom Gomesem v Lizboni, turnir v padelu z Marcom Materazzijem v Milanu, praznovanje novega leta v Glasgowu s Claudiom Caniggio ter obisk diskoteke z didžejem Djibrilom Cissejem v Atenah. Cena? Za paket Spoznaj legende se začne pri 900 evrih.