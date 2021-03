Za Agüerom bodo ostali naslovi in spomenik

Sergio Agüero in Pep Guardiola se bosta razšla. FOTO Phil Noble/ Reuters

Napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Manchester Cityjaje prek twitterja sporočil, da se po koncu sezone poslavlja od otoškega kluba, za katerega je igral deset sezon.Kot je še zapisal 32-letni Argentinec, so se v vodilnem klubu angleškega prvenstva premier league, ki ga vodi, odločili, da mu ne ponudijo nove pogodbe.Odkar se je Agüero leta 2011 Cityju pridružil iz madridskega Atletica, je odigral 384 tekem in z 257 goli dosegel klubski rekord. Z Man. Cityjem je štirikrat osvojil prvenstvo, petkrat ligaški pokal in enkrat angleški pokal. Najbolj znamenit je njegov zadetek v 95. minuti proti QPR, po katerem je City leta 2012 po 44 letih postal angleški prvak.Zaradi poškodb je to sezono nastopil le na 14 tekmah. Šef klubaje že napovedal, da bodo Argentincu v čast pred štadionom Etihad postavili njegov kip. Tam že stojita spomenikainZa zdaj še ni znano, kje bo Agüero, ki bo junija dopolnil 33 let, nadaljeval kariero.