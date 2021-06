Za celinski naslov od nedelje naprej tudi v Južni Ameriki

Glavna zvezdnika Cope Americe bosta tudi tokrat Argentinec Lionel Messi in Brazilec Neymar. Tekmovanje, ki je bilo tako kot evropsko prvenstvo zaradi pandemije covida-19 preloženo za leto dni, je brazilsko vrhovno sodišče končno potrdilo v četrtek, kljub precejšnjim kritikam, povezanih prav s pandemijo. Med kritiki sta bila tudi brazilski selektor Tite in argentinski Lionel Scaloni.



Brazilija je bila ena od držav, ki jih je najbolj prizadel novi koronavirus, a se je prejšnji teden dogovorila za organizacijo dogodka, potem ko sta zaradi težav s covidom-19 organizacijo izgubili Argentina in Kolumbija. Južnoameriški velikan, ki ima najboljšo infrastrukturo na celini, je organiziral tudi prejšnjo izvedbo tekmovanja leta 2019.



Na prvenstvu bo igralo deset ekip, razdeljenih v dve skupini. V skupini A bodo Argentina, Bolivija, Urugvaj, Čile in Paragvaj, v skupini B pa Brazilija, Kolumbija, Venezuela, Ekvador in Peru. Uvodna tekma bo v nedeljo ob 23.00 po slovenskem času med Brazilijo in Venezuelo v Brasilii. Ob slednji bodo tekme gostili še Cuiaba, Goiania in Rio de Janeiro s stadionoma Nilson Santos in Maracana. Na tem bo tudi finale 10. julija.

Morda zadnja priložnost za Messija

Messi, ki bo 24. junija dopolnil 34 let, lovi svoj prvi naslov, potem ko je trikrat izgubil v finalu (2007, 2015, 2016), obenem pa bi bila zmaga vsaj manjši obliž za poraz v finalu svetovnega prvenstva 2014 na istem stadionu proti Nemčiji. Toda Argentina na mednarodni naslov čaka že 28 let.



Brazilci, devetkratni prvaki (rekorder je sicer Urugvaj s 15 naslovi, Argentina jih ima 14), bodo na domačih tleh favoriti, tudi v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022 jim kaže najbolje. Selektor Tite bo imel na voljo kar precej zvezdnikov, tudi Neymarja, ki je doslej z državno selekcijo osvojil le olimpijski naslov, in Gabriela Jesusa.



Ob Braziliji in Argentini bo med favoriti tudi Urugvaj z izvrstnima strelcema Luisom Suarezom in Edinsonom Cavanijem. Kolumbijci bodo poskusili priti čim višje brez pomoči Jamesa Rodrigueza, a z Lusiom Murielom, Duvanom Zapato, Juanom Cuadradom in drugimi, Peru, ki brani naslov podprvaka, pa je v procesu obnovitve reprezentance in so pričakovanja pri njem nekoliko nižja.



Skupinskemu delu bo sicer sledil četrtfinale, nato polfinale in finale.

