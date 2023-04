Za finalno bitko tudi dva drugoligaša

Po zmagah Aluminija in Maribora v četrtfinalu pokala Pivovarne Union bosta danes na sporedu še zadnji četrtfinalni tekmi. Najprej se bosta v Rogaški pomerila drugoligaška nogometna tekmeca in lokalna Rogaška ter Kety Emmi&Impol Bistrica, zvečer pa še v prvoligaškem derbiju Olimpija in Celje. V polfinalu bosta tako zagotovo dva drugoligaša.

Največje presenečenje so pripravili nogometaši iz Kidričevega, ki so izločili branilca naslova Koper. Mož odločitve je bil rezervist Jakov Katuša v 78. minuti.

Tudi Mariborčani so imeli precej težav z ajdovskim eMundio Primorjem. V prvem polčasu so vijoličasti upravičili vlogo favoritov in si priigrali prednost dveh golov. V drugem polčasu so gostje znižali zaostanek in lovili izenačenje, ulovili pa še en mariborski gol.

Izida in para

Aluminij: Koper 1:0 (Jakov Katuša, 78.)

Maribor: eMundia Primorje 3:1 (Arnel Jakupović 12., MarkoTolić 27., Marko Božić 77.; Borna Proleta 58).

Rogaška – KetyEmmi & Impol Bistrica (16)

Olimpija – Celje (20.15)