Beni Šeško je z golom le razjezil serijske prvake

V petkovem večeru ljubitelji nemškega nogometa lahko spremljajo zanimiv dvoboj med vodilnim Bayernom in Leipzigom, ki je bil nekaj časa prvi izzivalec Bavarcev, dokler niso novembra in v začetku decembra povsem popustili. A se je na zadnjih tekmah prebudil Benjamin Šeško in na Allianz Areni hitro pokazal, da je v vrhunski formi.

Bolje je sicer začel Bayern, po pritisku so Leipzigu ukradli žogo pred njihovim kazenskim prostorom, Michael Olise je z desne lepo podal pred gol, Jamal Musiala pa žogo spretno pospravil v mrežo. Veselje na tribunah se še ni poleglo, ko je semafor že kazal 1:1.

Leipzig je po hitri akciji izenačil, ko je Lois Openda potegnil v napad in našel Šeška na robu kazenskega prostora, ta pa je z lepim strelom s prve z desnico pospravil žogo v levi spodnji kot Bayernovih vrat, ki jih namesto poškodovanega Manuela Neuerja branil Daniel Peretz.

Gol slovenskega napadalca je vlil krila domačinom, ki so prek Konrada Leimerja v 25. minuti znova povedli. Olise je še enkrat lepo podal v kazenski prostor, nekdanji igralec Leipziga Leimer pa je iz težkega položaja lepo zadel pod prečko. Še lepši gol je dosegel kapetan Bavarcev Joshua Kimmich, ki je v 36. minuti z okrog 35 metrov s strelom, ki je dosegel več kot 110 kilometrov na uro, premagal Petra Gulacsija.

V 74. minuti je Marco Rose potegnil Šeška iz igre, na teren je ob Andreju Silvi prišel tudi Kevin Kampl, že minuto kasneje pa se je mreža Leipziga znova tresla. Leroy Sane je pokazal izjemno hitrost in zlahka zadel za 4:1 in potrditev novih treh točk.