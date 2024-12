Nov zadetek slovenskega zvezdnika

Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 14. kola elitne nemške lige z 2:1 premagali igralce kluba Eintracht Frankfurt in se z njimi izenačili po točkah (27). na lestvici pa so ostali na četrtem mestu. Za saško ekipo je prvi gol na tekmi dosegel slovenski zvezdnik Benjamin Šeško. Vodi Bayern (33), ki je v soboto presenetljivo izgubil v Mainzu.

V obračunu ekip pod vrhom lestvice so bili tokrat bolj zadovoljni gostitelji. Imeli so za odtenek več od igre in več zrelih priložnosti. Šeško je bil za svoj peti gol v ligaški sezoni v 19. minuti po strelu Christopha Baumgartnerja in obrambi gostujočega vratarja Kevina Trappa na pravem mestu in je odbito žogo z glavo potisnil v mrežo.

Gostje so izenačili še pred koncem prvega dela z zadetkom Nathaniela Browna, a tri točke je nato priigral Lois Openda v 51. minuti. Šeško je tik pred koncem tekme še enkrat zadel v polno, a ta gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Drugi slovenski nogometaš pri Leipzigu Kevin Kampl je prav tako začel v prvi postavi, igral pa je do 90. minute.

Borussia Dortmund je zapravila zmago proti Hoffenheimu; po golu Giovannija Reyne je vodila do 90. minute, potem pa je izenačil Jacob Bruun Larsen. Stuttgart je s 3:1 premagal Heidenheim.

Po 14. kolu v Nemčiji ni več neporaženih ekip, kot zadnji je klonil Bayern. Mainz je – kot že omenjeno – v soboto zmagal z 2:1, spodrsljaj Bavarcev pa je izkoristil prvak Bayer Leverkusen, ki je zmagal proti Augsburgu z 2:0 in zaostanek zmanjšal na štiri točke (33:29).