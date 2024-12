V Nemčiji in doma nepremagani

V nadaljevanju preberite:

Najtežje je ubraniti naslov. To je krilatica, s katero se vedno srečujejo zmagovalci. Ko jo ubranijo, vedo, da so naredili nekaj več, morda celo presegli dosežek leto prej. Slovenska nogometna reprezentanca je ubranila naslov najboljše ekipe v mali deželi velikih športnikov, ki si ga je zaslužila z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v Nemčiji, na katerem je presegla vsa pričakovanja in se zavihtela v osmino finala. Med 16 najboljših na stari celini!

V Nemčijo so Jan Oblak, Benjamin Šeško in drugi odšli neobremenjeni, brez tekmovalnega pritiska, toda zelo ambiciozni in prepričani, da se vzpon še zelo mlade reprezentance ni ustavil v kvalifikacijah.

V izjemno težki skupini ob Angliji, Danski in Srbiji so bili Slovenci palčki in avtsajderji, toda z dobrimi izkušnjami iz prejšnjih dvobojev z uglednejšimi in močnejšimi tekmeci. Na papirju so bili le Angleži izraziti favoriti, Danci so bili kvalifikacijski in premagljivi tekmeci, Srbi pa so jim bili vedno pisani na kožo.