Za konec zaušnica Mariboru, a Nafta je potegnila najkrajšo

Končala se je nogometna sezona v Sloveniji. Naslov je že prej osvojila Olimpija, ki je včeraj igrala 0:0 z Bravom. Danes so bile še zadnje tri tekme. Maribor je doma izgubil z Nafto, ki se kljub temu seli v drugo ligo. Celjani so remizirali z Domžalami, ki jih čaka dodatna tekma za obstanek. Zadnje dejanje je bilo v Murski Soboti, kjer je Koper premagal Muro. V boj za Uefina tekmovanja bodo poleg Olimpije krenili tudi Maribor, Koper in Celje, počakati bo treba le na ime kluba, ki si bo zagotovil nastop med najboljšo slovensko deseterico tudi v sezoni 2025/26, in sicer prek junijskih dodatnih kvalifikacij.

Pirova zmaga Nafte

Nogometaši Nafte so v zadnjem krogu vknjižili prvo zmago v gosteh v sezoni, ki pa jim zaradi remija Domžalčanov v Celju ni prinesla obstanka v ligi. Njihova zmaga proti Mariborčanom, ki so nastopili v premešani postavi, nekaj njihovih najboljših igralcev je počivalo, je bila pirova, tako da se selijo na nižjo raven tekmovanja.

Tekma se je začela s slovesnostjo ob koncu kariere domačega kapetana Martina Mileca, ki je igral dve minuti, nato pa ob glasnem odobravanju občinstva odšel med domačo navijaško skupino. A očitno so dogodki na uvodu tekme vzeli nekaj zbranosti mariborski obrambi, ki je po kotih trikrat dopustila priložnost gostujočemu branilcu Aronu Dragonerju, da ogrozi domačega vratarja Menna Bergsna. V šesti minuti je streljal čez gol, tri minute pozneje pa je bil natančnejši, z glavo je poslal žogo pod prečko. V 23. minuti je nato streljal še mimo gola.

Domači so imeli skozi vso tekmo terensko premoč, a res stoodstotne priložnosti si niso pripravili. V 32. minuti je sicer Niko Grlić lepo streljal z roba kazenskega prostora, toda še lepšo potezo je pokazal vratar Žan Mauricio, ki je žogo odbil v kot. Drugi del se je sicer začel z velikim pritiskom domačih, ki pa so si tako kot v prvem pripravili le nekaj polpriložnosti, po protinapadih jih je imela tudi Nafta, a izid se ni spremenil. Vijoličasti so sicer dosegli gol, vendar je Kai Meriluoto pred njim igral z roko. Ob koncu so domači tudi zahtevali enajstmetrovko, toda s sodnik ni imel istega mnenja.

Remi v Celju

Celjani in Domžalčani so igrali svojo zadnjo tekmo v sezoni, ta pa je nosila bistveno večji vložek gostom, ki so iskali potrditev devetega mesta in s tem dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi z drugouvrščenim iz 2. SNL – Triglavom ali Gorico. Izbranci Tončija Žlogarja so navkljub temu, da so bili večji del tekme v podrejenem položaju, na koncu osvojili rešilno točko ter obdržali minimalno prednost pred zadnjeuvrščeno Nafto. To kljub zmagi v Mariboru čaka selitev v drugo ligo, od koder pa se med prvoligaše vrača Aluminij.

Domačini, ki so sezono končali na četrtem mestu, so bili tudi tokrat brez kaznovanega trenerja Alberta Riere, a so tekmo bolje odprli, predvsem Aljoša Matko je zagrozil v osmi minuti, a se Lovro Štubljar, ni pustil ukaniti. Domačini so nadaljevali prevlado, imeli še nekaj premalo natančnih zaključnih strelov, v 22. minuti pa tudi zadeli prek Matka, a zadetek ni obveljal zaradi igranja z roko. V 32. minuti je imel spet Matko ob znova precej nezbrani obrambi gostov dvoboj s Štubljarjem, spet je bil uspešnejši gostujoči vratar.

Pri 0:0 je ostalo tudi v 33. minuti, ko je z glavo streljal Matko ter zadel vratnico. Proti pričakovanjem pa so dve minuti pozneje povedli Domžalčani, ko je sploh prvi domžalski izlet v kazenski domači prostor s spodkopanim strelom unovčil Rene Hrvatin. Drugi strel so gostje sprožili v 40. minuti, takrat so jih imeli domači že deset, po poskusu Danijela Šturma pa je posredoval Matjaž Rozman.

Celjani so imeli novo lepo priložnost v 56. minuti, spet pa je dvoboj Matka in Štubljarja pripadel slednjemu. A je domžalski čuvaj mreže le klonil v 69. minuti. Svit Sešlar je s svojo že 12. asistenco v sezoni zaposlil Tamarja Svetlina v kazenskem prostoru, ta pa je spodkopal žogo in poskrbel za 1:1.

V 71. minuti je Celje zaporedoma izvedlo tri strele, najnevarnejša sta bila prva od Anomnachija Chidija in Edmilsona, prvič je posredoval Štubljar, drugič pa je na golovi črti žogo izbil Rene Rantuša Lampreht. Edmilson je bil neuspešen tudi v 78. minuti z roba kazenskega prostora, v 82. pa je le zunanji del mreže zadel Chidi. V 89. minuti je imel Edmilson novo lepo priložnost, odločilo pa je tik pred golov črto posredoval Nikša Vujčić. Domžalski branilec je le nekaj trenutkov zatem preprečil zanesljiv nov zadetek Celja, ko je z golove črte odbil žogo po novi izjemni priložnosti domačih, ki so imeli ob več kot 70-odstotni posesti žoge kar 25 strelov, gostje pa le štiri.

Koper zmagal v Murski Soboti

Tekma v Fazaneriji ni imela več nobenega tekmovalnega naboja, saj je bilo že pred njo jasno, da bo Koper končal na tretjem mestu, Mura pa na sedmem. Kljub temu so gledalci na zadnji tekmi Prve lige Telemach v tej sezoni videli nekaj zadetkov, na žalost domačih privržencev več v mreži domačih.

To pomeni, da je Mura sezono končala z nizom desetih tekem brez zmage, medtem ko je Koper v ligi pod vodstvom Slaviše Stojanovića neporažen, obenem pa je proti Muri na petih medsebojnih tekmah (eni pokalni) v sezoni kar štirikrat zmagal ob enem remiju. Na tekmi je sicer najprej zagrozil domači Aljaž Antolin, ki je s slabih 20 metrov žogo poslal malo mimo gola, v 16. minuti pa so povedli Primorci. Kamil Manseri je najprej streljal z roba kazenskega prostora, Aljaž Strajnar je žogo odbil, a le do Denija Jurića, ki je iz bližine dosegel svoj deseti gol sezone.

V 29. minuti je Koper vodil že z 2:0, potem ko je Jean-Pierre Longonda dosegel kar malce nenavaden zadetek. Strajnar je namreč žogo odbil na rob kazenskega prostora, kamor je pritekel omenjeni nogometaš Kopra in z glavo žogo poslal v mrežo. Nik Omladič je malce zatem izvedel prosti strel z 18 metrov, Murin vratar pa je žogo ujel. V 36. minuti pa je Dario Vizinger napovedal lov na nagrado za najboljšega strelca. Takrat je iz bližine unovčil podajo z desne strani ter vpisal svoj 14. zadetek v sezoni, s čimer je le še za enega zaostajal za vodilnim članom Olimpije Raulom Floruczem.

V 51. minuti pa so Koprčani izkoristili precej prostora v kazenskem prostoru Mure, ko je Deni Jurić žogo z desne strani vrnil v osrčje, tam pa jo je Petar Petriško poslal v mrežo z 3:1. Malce pozneje je imel nekaj dela na drugi strani tudi Metod Jurhar in ga dobro opravil, Mura pa je še naprej iskala priključek. Domači strateg Ivan Kurtušić je zato še okrepil napad z Amadejem Marošo, kljub temu pa soboška zasedb ni posebej prevladovala, čeprav je izpeljala nekaj obetavnih akcij, a po drugi strani so tudi Koprčani skrbeli za napetost v domači obrambi.

Enega večjih izzivov so ji postavili v 71. minuti, ko je Deni Jurić žogo že poslal mimo vratarja, a jo je tik pred golovo črto izbil Leard Sadriu. Do konca tekme so nato Primorci kar dobro nadzorovali potek, tako da domači niso bili niti blizu kakšnemu preobratu. Koper se bo po tretjem mestu po treh letih znova predstavil v mednarodnih tekmovanjih, in sicer v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige.