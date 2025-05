Olimpija in Bravo končala sezono, sledi izziv v Evropi

Sobota ni prinesla nobene odločilne tekme 36., zadnjega kola slovenskega nogometnega prvenstva. Kljub temu je bilo posebej slavnostno na največjem slovenskem štadionu v Stožicah, kjer sta se v ljubljanskem derbiju merila Bravo in Olimpija in se razšla brez golov. Najbolj pričakovano dejanje tako ali tako sledi po koncu tekme, to je podelitev pokala za naslov prvaka nogometašem Olimpije. Predsednik NZS Radenko Mijatović ga bo izročil kapetanu Olimpije Marcelu Ratniku. Zvečer približno ob 19. uri bo v središču Ljubljane tudi šampionska proslava zeleno-bele družine.

Napadalec Brava Matej Poplatnik in vratar Olimpije Uroš Likar v enem od dvobojev. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanski navijači so v enem od trenutkov zasuli gostujoča vrata z belimi trakovi. FOTO: Dejan Javornik

Nogometaši Olimpije in Brava v zadnji tekmi niso zabili gola. FOTO: Dejan Javornik

Olimpija in Bravo sta tako končala sezono, ki je bila predvsem za Olimpijo rekordno dolga in zahtevna. Tudi nov evropski izziv za zeleno-bele bo sledil kmalu. Olimpija bo začela kvalifikacije za Uefino ligo prvakov kot nosilka v 1. kolu; žreb parov bo 17. junija, tekme prvega kola pa 8./9. in 15./16. julija.

V nedeljo tudi za obstanek v ligi

Tri tekme prinaša tudi nedelja. V ospredju bo posredni dvoboj Nafte in Domžal za 9. mesto, ki prinaša nastop v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL. Predvsem Lendavčanom prinaša upanje na zasuk samo zmaga v Ljudskem vrtu. V tretji nedeljski tekmi se bosta za prestižno zmago pomerila tradicionalna prvoligaša Mura in Koper.

Ljubljanski navijači so si dali duška med zadnjim dejanjem te ligaške sezone. FOTO: Dejan Javornik

Eden od dvobojev med Bravom in Olimpijo. FOTO: Dejan Javornik

Tekma je bila nekaj časa tudi prekinjena. FOTO: Dejan Javornik