Za nazadnjaški nacionalni pristop

V nadaljevanju preberite:

Po malem sem že sam sebi nadležen, ker v slovenskem nogometu – med vrsticami sporočam, poskušam ozaveščati, trkati na vest ali opozarjati tudi druge slovenske športne kolektive – bijem bitko domači proti tujcem. Pa pojdimo naprej po nogometnih tirnicah in za lažje razumevanje, zakaj sem za domače. Kaj je društvo? Neprofitna in nevladna organizacija civilne družbe. To je osnovno izhodišče, ki ga vodilni možje (ne upravitelji ali lastniki) slovenskih klubov ne razumejo, predvsem pa ne njegovega po­slanstva v državi, kot je Slovenija: z omejenim tržnim potencialom, kapitalom v sredstvih in ljudeh, neustrezno infrastrukturo, zlagano indoktrinacijo, amatersko tradicijo ... Med pozitivne vrednote ali dejanja štejem zanesenjaštvo, dokler ga je še kaj. Je ena najbolj pristnih človeških vrednot, ki bi morala biti tudi osnovno vodilo za voditelje klubov (društev).