Za nemško ofenzivo spet računajo na Maginotovo linijo

Znani so četrtfinalni pari nogometne lige prvakov. Od dvobojev Bayern – PSG, Manchester City – Borussia Dortmund, Porto – Chelsea in Real Madrid – Liverpool po moči in zvezdniškemu ugledu najbolj obljubljata prvi in zadnji, a osem klubov v drugo stopnjo odločilnih bojev v elitnem klubskem tekmovanju vstopa vsak s svojo trenutno ravnijo forme in s tem povezanimi možnostmi.