Za prvaka lige Ljubljanskega potniškega prometa

Ne le Ljubljančani, tudi Domžalčani imajo za seboj konec tedna, v katerem so po spletu okoliščin do točke prišli s pomočjo tekmecev iz Sežane. Nepričakovan poraz je preprečil avtogol. Po 51. velikem derbiju Olimpijo čaka še 51. derbi Ljubljanske kotline, ki je rezultatsko veliko bolj negotov, kot je bil največji slovenski, v katerih Mariborčani že devet tekem niso okusili slasti zmage. Za vijolične Štajerce bo še bolj boleče, če bodo zeleno-beli danes že ušli za točko, še pred tednom dni so zastajali kar za osem. Obenem bi Ljubljančani dihali za ovratnik vodilnim Koprčanom, ki jih bodo naslednjo nedeljo, 27. t. m., gostili v Stožicah.