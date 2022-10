Najprej štajerski derbi, jutri v Stožicah še bitka najboljših

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v 14. tekmah že naredila veliko korakov proti naslovu državnega prvaka 1. SNL, v 15. lahko največjega: V nedeljo bo v Stožicah gostila prvega zasledovalca Koper. Na roko ji gredo lahko že danes večni tekmeci Mariborčani, ki bodo v štajerskem derbiju gostovali pri tretjih Celjanih.

Koprčani prihajajo v Stožice upravičeno jezni. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je na zadnjem Olimpijinem gostovanju v Novi Gorici zamižal na oči in »med živimi« ohranil vratarja št. 1 Matevža Vidovška po udarcu z glavo v tekmeca Alena Krajnca. To je bil znak za glasno opozorilo koprskega predsednika Anteja Guberca in za v Stožicah glavnega sodnika Mateja Juga.