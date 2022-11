Za slovo od leta in v mislih pri vroči pomladi

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo opravila še zadnjo tekmovalno obveznost v letu 2022. Izbrance Matjaža Keka, ki so v četrtek zmagali z 2:1 v Romuniji, čaka še obračun s Črno goro. Ta se bo v Stožicah pred približno 10.000 gledalci začel ob 15. uri.

Tako kot Slovenija je pred dnevi tudi Črna gora igrala prijateljski obračun, in sicer je gostila Slovaško ter na koncu iztržila 2:2. Po zaostanku z 0:2 je oba gola, drugega z bele točke v 98. minuti, za Črnogorce dosegel Stefan Savić, soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu. Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 63., Črnogorci pa 69. S Črno goro ima Slovenija zmago in remi.

»Črnogorska ekipa ima neko svojo filozofijo, precej fizično močni so igralci ob prekinitvah. Nekaj nogometašev igra pomembne vloge v svojih klubih. Ob normalni analizi in pripravi smo pogledali tudi posnetke,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek in dodal, da ga veseli lepo zanimanje za tekmo v Stožicah: »Pričakujem pravi odnos, disciplino v obeh fazah igre in na koncu pozitiven izid. Zdaj imamo namreč dobro ozračje, dolgo smo se borili za to, je pa to hkrati tudi priprava za marčevski začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024.« Slednje je že v mislih v slovenskem taboru in želja je, da se v konkurenci Danske, Finske, Kazahstana, Severne Irske in San Marina vendarle udejanji preboj na zaključni turnir.

Kot je pojasnil, bo zagotovo prišlo do nekaj sprememb v primerjavi s tekmo v Cluju, saj sta zaradi poškodb vprašljiva Petar Stojanović in Benjamin Verbič, po dogovoru pa je reprezentančni tabor že zapustil Miha Mevlja in se vrnil v klub, moskovski Spartak.

Po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) za tekmo vlada veliko zanimanje (približno 10.000 ljudi bo po informacijah NZS obiskalo tekmo), zato z Brda opozarjajo na pravočasen prihod na prizorišče, saj bo ne nazadnje v sosednji dvorani potekal še zadnji dan ženskega rokometnega evropskega prvenstva. Kot so pojasnili na zvezi, bodo vrata štadiona odprli dve uri pred tekmo, že od 12. ure naprej pa bo spremljevalni program v posebni navijaški coni.