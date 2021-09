Za torkov spektakel v Splitu prodali 9000 vstopnic

Tako nogometna Hrvaška kot tudi Slovenija nestrpno čakata torkov večer na znamenitem splitskem štadionu Poljud. Gre za zadnjo tekmo v pisanem septembrskem delu kvalifikacij za mundial 2022, obe reprezentanci prihajata na krilih sobotnih zmag.

Odmevnejša je bila hrvaška na Slovaškem, kjer ni bilo prvega reprezentančnega virtuoza Luke Modrića, dobro sta ga nadomestila Mateo Kovačić in Marcelo Brozović, novi junak v naši južni soseščini pa je Rečan, zdaj vratar Osijeka, Ivica Ivušić.



Slovenija se s sobotno predstavo proti Malti ni kaj prida izkazala, a osvojila je tri točke, selektor Matjaž Kek pa odhaja v dobro znano dalmatinsko okolje, kjer nekoč kot trener Rijeke ni izgubil niti ene od šestih tekem!



Kot ponavadi gre na Poljudu pričakovati temperamentno in glasno občinstvo, do vključno današnje nedelje so prireditelji prodali 9.000 vstopnic, kar je slaba tretjina zmogljivosti štadiona ob morski obali. Na tribunah bodo lahko le gledalci z digitalnim covid potrdilom.

