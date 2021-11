Slovenci bodo zanesljivo vodili derbi, v ospredju pa Iličić in Ronaldo

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujemo od vrnitve Uefine lige prvakov, katere tekme naj bi bile še posebej spektakularne in zakaj bo današnji večer zanesljivo zaznamoval tudi slovenski akter? V članku med drugim poiščite tudi odgovor na vprašanje, zakaj je na prvi stran osrednjega italijanskega športnega medija Gazzetta dello Sport pristal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Liga prvakov ohranja privlačnost in tudi ta teden prinaša dva spektakularna večera, že drevi pa bo zanimivo v Bergamu in Torinu.