Zabodli očeta Lamina Yamala

Španski mediji pišejo, da so v sredo zvečer zabodli Mounirja Nasraouija (32), očeta Lamina Yamala (17), Barceloninega nogometnega zvezdnika in pred kratkim osvajalca evropskega naslova s Španijo. Nasraouija so zabodli na parkirišču v španskem mestu Mataro, hitro je bil prepeljan v bolnišnico, po podatkih pa so ga že poslali na hišno okrevanje.

Primer je prevzela policija in uspela najti nekaj prič dogodka. Za zdaj se sumi, da je Yamalov oče sodeloval v nekem pretepu.

Yamalov oče Mounir je iz Maroka, mati Sheila Ebana iz Ekvatorialne Gvineje. Ko Lamine Yamal igra za špansko reprezentanco, nosi športni obuvali, na katerih sta zastavi teh afriških držav, saj poudarja, da je ponosen na svoje poreklo.

Lamine Yamal je trenutno eden najboljših igralcev na svetu in je po spletni strani transfermarkt vreden 120 milijonov evrov. Za Španijo je doslej zbral 14 nastopov in tri gole.