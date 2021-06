Začel se je euro 2020!

Italijanski navijači so bili navdušeni, ko so po primežu koronavirusa dočakali otvoritveno tekmo EP v nogometu. FOTO: Mike Hewitt/Reuters

​mest v 11 ​bo gostilo 16. evropsko prvenstvo v nogometu

Andrea Bocelli je zapel na otvoritveni slovesnosti. FOTO: Andrew Medichini/AFP

Končno! Ob 21. uri se je s slovesnostjo na olimpijskem štadionu v Rimu začelo 16. evropsko prvenstvo v nogometu. To bo prav posebno, pa ne samo zato, ker prihaja z enoletno zamudo zaradi pandemije koronavirusa. Prvič ne bo potekalo v eni državi ali dveh, temveč kar enajstih, kar je bila zamisel, ki jo je udejanjil njegov naslednik na mestu predsednika Evropske nogometne zveze (UEFA)Štiriindvajset reprezentanc se bo borilo za naslov, ki bo pripadel zmagovalcu finala na londonskem Wembleyju 11. julija. Očitnega favorita ni, stavnice največ možnosti pripisujejo Franciji, Angliji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, Portugalski in Italiji. Portugalci sso branilci naslova iz eura 2016. Slovenije ni na tem panevropskem euru, edini nastop je doživela leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji.Letošnje EP bo sicer še vedno zaznamovala pandemija koronavirusa, ki pa ne bo preprečila navzočnosti navijačev na štadionih v Londonu, Rimu, Münchnu, Bakuju, St. Peterburgu, Budimpešti, Sevilli, Bukarešti, Amsterdamu, Glasgowu in Københavnu.Prvenstvo sta odprli Italija in Turčija. Za Italijane je bila sinočnja premiera eura prav posebna. Državo je pandemija pred dobrim letom močno prizadela, sledili so strožji ukrepi v boju z zloveščim virusom kot marsikje drugod po svetu. Zato je bilo povsem razumljivo veselje nogometnih reprezentantov ob spoznanju, da so končno spet lahko igrali ob podpori s tribun.In tako je, branilec azzurrov, prav užival v dolgo pričakovanem spektaklu: »Res, čakal sem ta trenutek, ko bomo skupaj z našimi rojaki na tribunah peli himno. Biti na tekmi z gledalci pa je povsem drugače, kot če jih ni. Tudi če dovolijo obisk le za četrtino zmogljivosti tribun, je čudovito,« je od sreče in ponosa žarel Bonucci.Italija je štirikratna svetovna prvakinja, edini evropski naslov pa je osvojila doma leta 1968. Po tri imata Nemčija in Španija, po dva Francija ter po enega še Sovjetska zveza, Češka, Portugalska, Nizozemska, Danska in Grčija. V finalu sta bili še dvakrat Jugoslavija in enkrat Belgija.