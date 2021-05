Začetek drame dvodejanke za Uefine milijone

Man. City 36 26 5 5 83

Man. Utd. 36 20 10 6 70

Leicester 36 20 6 10 66

Chelsea 36 18 10 8 64

Liverpool 36 18 9 9 63

Tottenham 36 17 8 11 59

Nekdanji trener Liverpoola Brendan Rodgers se je v soboto veselil osvojitve pokala FA z Leicestrom. FOTO: Kirsty Wigglesworth/Reuters

Chelsea lahko ostane tako brez lovorike kot tudi vstopnice v ligo prvakov. Če bo končal na petem mestu v Angliji, mu ligo prvakov prinese le zmaga nad ManCityjem v finalu v Portu.

Vsaka tekma finale

angleško prvenstvo, pari

Je Chelseaju proti koncu sezone pošla sapa, ali zgolj jemlje zalet za finale v Portu? FOTO: Nick Potts/AFP

Čudne igre se gre športna sreča v premier league. Še vedno je mogoč scenarij, v katerem bi bilo zadovoljnih najboljših pet klubov. Vsem pa se lahko močno zalomi, tudi prvaku Manchester Cityju, če se mu bo še enkrat več izmuzni naslov v ligi prvakov.Dober scenarist z razvito empatijo bi se podpisal pod takšen razplet, v katerem bi bili bolj ali manj dobre volje vsi: Manchester City, ker bi naslov angleškega prvaka vrnil na Etihad, potem ko mu ga je lani vzel Liverpool; Manchester United, ker bi osvojil evropsko ligo in po dolgem času drugo mesto v Angliji; Chelsea, ker bi drugič osvojil ligo prvakov, Leicester, ki je že dobil pokal FA, in ne nazadnje Liverpool, ki bi si v ciljnem šprintu zagotovil nastop v ligi prvakov, kar se je še teden nazaj zdelo nemogoče.Zmagi pri Manchester Unitedu in West Bromwichu sta skupaj s porazom Chelseaja proti Arsenalu premešali karte. Ker se bosta danes v ponovitvi finala FA srečala Chelsea in Leicester (v soboto je bilo na Wembleyju 1:0 za lisice), ima Liverpool spet vse v svojih nogah.Rdeči z Anfielda so daleč od ekipe, ki je pred dvema letoma osvojila ligo prvakov in lani po 30 letih 19. naslov državnega prvaka. Na koncu bi biliin njegovi presrečni, če bi osvojili četrto mesto. V tem primeru bi morali častiti vratarja, ki je v nedeljo v 95. minuti po kotu zadel z glavo za zmago z 2:1 pri WBA. Gostje so se veselili, kot bi osvojili naslov.Brazilec je sploh prvi vratar v zgodovini Liverpoola, ki je dosegel gol, in težko bi si izbral bolj primeren trenutek. Prevzela so ga čustva in zadetek je posvetil očetu, ki se je utopil februarja. »Želel sem samo pomagati soigralcem in odpeljati enega branilca, toda nihče mi ni sledil. Srečen sem, včasih se zgodijo stvari, ki jih ne moreš razložiti. Zadnji meseci so bili zelo težki zame in za družino, toda nogomet je moje življenje, to naju je vezalo z očetom. Upam, da me je videl in se veselil skupaj z bogom.«Chelsea, ki je letos navdušil, lahko še vedno ostane tako brez lovorike kot tudi vstopnice v ligi prvakov. Če bo na koncu zasedel peto mesto, mu slednjo prinese samo zmaga v finalu proti Manchester Cityju 29. t. m. v Portu. Takšnega stresa pa sine želi. Prvič, odkar je Nemec z novim letom prevzel modre, je doživel dva zaporedna poraza.Zaupanja v ekipo ni izgubil. »Ni razloga, da ne bi verjel v fante, ki so se z desetega mesta prebili med štiri, se uvrstili v finale pokala FA in lige prvakov. Dovolj smo močni, da smo kos takšnim izzivom. Ni lahko, je pa zabavno,« ostaja optimist Tuchel, ki bo moral pametno rotirati igralce, da ne bi na Portugalskem nad njihovimi glavami visel Damoklejev meč.Zadnjih treh tekem sezone gotovo ne bo mogel odigrati z vsemi glavnimi aduti, a kaj, ko je vsaka kot finale. Še največjo uslugo bi mu storil Liverpool, če ne bi znal unovčiti Alissonovega poljuba sreče, potencialno vrednega nekaj sto milijonov evrov.