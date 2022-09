Začetek priprav na Brdu, vabili še Mlakarju in Mevlji

V soboto izbrance Matjaža Keka v Stožicah čaka obračun z Norveško, prihodnji torek pa še gostovanje na Švedskem. V ligi narodov si Slovenija želi ostati v ligi B. Po štirih kolih pa je v skupini B4 na zadnjem mestu. Doslej je zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Prvo mesto vodi v ligo A, zadnje pa v ligo C.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je selektor Kek v zadnjem hipu poslal tudi vabili napadalcu splitskega Hajduka Janu Mlakarju in branilcu moskovskega Spartaka Mihi Mevlji. Na zbor kar nekaj reprezentantov prihaja dobre volje, med njimi najboljše Jaka Bijol. Enega odmevnejših slovenskih zadetkov minulega konca tega je namreč prispeval prav Korošec, ki je dokazal, da bo kljub nekaj zdravstvenim težavam v preteklem obdobju selektor Kek lahko računal nanj. Bijol je namreč dosegel drugega od treh Udinesejevih golov ob zmagi s 3:1 proti Interju v elitni italijanski ligi, ob kateri je nase opozoril tudi Sandi Lovrić, med drugim z enim neuspešnim strelom s »škarjicami«.

V Italiji, kjer v drugi ligi Domen Črnigoj ni igral za Venezio, je znova poln delež na desnem bočnem branilskem položaju za Empoli odigral Petar Stojanović, ki je s klubom v Bologni prišel do prve zmage v sezoni. V Franciji je Miha Blažič z Angersom prišel do druge zmage, ko je slavil v Nici, igral pa je vso tekmo.

Prelec zadel trikrat

Za reprezentanco je pozitivno vest prinesel španski derbi med madridskima Atleticom in Realom, saj je na njem vseh 90 minut za domači Atletico branil v zadnjem obdobju zdravstveno načeti Jan Oblak, njegova ekipa pa je na koncu izgubila z 1:2. Na Cipru je Vid Belec ohranil svojo mrežo nedotaknjeno ob zmagi Apoela v gosteh pri Olympiakosu v Nikoziji. Igor Vekić pa je na Portugalskem za Paços de Ferreiro v gosteh branil vso tekmo ob remiju pri Santa Clari.

V avstrijski ligi je sicer zablestel Nik Prelec, ki ga ni na seznamu, saj je Lasku v Linzu v dresu Tirola nasul tri gole, se je pa med strelci znašel tudi Benjamin Šeško, ki je le nekaj sekund po začetku tekme zadel za Salzburg in na koncu kljub pritisku in še nekaj priložnostim iztržil le točko proti dunajskemu Rapidu. Pri zmagi graškega Sturma z 2:0 proti Austrii Lustenau sta sodelovala tako Tomi Horvat kot Jon Gorenc Stanković.

Ob zmagi Panathinaikosa v Grčiji proti PAS Giannini so sodelovali vsi trije slovenski reprezentanti Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin, ob remiju Paoka na Kreti pa Jasmin Kurtić, Luka Zahović je igral večino tekme za Pogon in iztržil točko na gostovanju pri Cracovii, v Švici pa je manj uspeha imel Žan Celar, ki je igral dobro uro za Lugano, a v gosteh z 0:3 izgubil proti Young Boys.

V Turčiji je Fenerbahče brez pomoči Mihe Zajca visoko s 5:0 odpravil Alanyaspor Jureta Balkovca, ki je sicer igral cel obračun, v Bolgariji je Žan Karničnik igral slabo uro za Ludogorec, ki je iztržil remi proti Ardi, tako kot David Brekalo z Vikingom v norveški ligi proti Tromsøju, igral pa je vso tekmo. V slovenski ligi je Gregor Sikošek igral prvi polčas za Maribor, ki je kar s 5:0 v gosteh odpravil Radomlje, Timi Max Elšnik pa je Olimpiji z zadetkom prinesel zmago v Murski Soboti.