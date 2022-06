Zadišalo je Katančevi formuli. In Zahovićevi!

V nadaljevanju preberite:

V slabih štirih dneh so se razblinila ugibanja, v katero igralno smer naj bi šla slovenska nogometna reprezentanca po letih neuspeš­nega iskanja ustrezne poti. Beo­grajska megla se je spremenila v oselski fanatizem. Nogometni narod je v 45 minutah oživel in ob sicer skrom­nih željah ter pričakovanjih večinsko takoj dvignil palec gor. Slovenija kot trmasta in za vse neprijetna palčica je ideal starih in recimo tudi uspešnih sil. To še ne pomeni, da bi bila ali da je bila njena usmeritev tudi pravilna ali razvojna, sodobna. Podobna in precej drugačna od drugih je Slovenija tudi na drugih področjih, na katerih domnevno svobodomiselni lomijo hrbte nazadnjakom. Toda njena igralna konservativnost je pravzaprav edino orožje, ki jo tu in tam približa podvigom. Ta trenutek se še vedno zdijo nedosegljivi.