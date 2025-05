Skupaj odhajata Jaka Bijol in predsednik Udineseja

Italijanski nogometni prvoligaš Udinese prehaja v novo obdobje svoje zgodovine. Družina Pozzo, lastnik videmskega kluba kar 39 let, je namreč klub prodala. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je napovedal, da bo odigral zadnjo tekmo za Udinese proti Fiorentini, člana Videmčanov sta tudi Sandi Lovrić in David Pejičić. Newyorški investicijski sklad naj bi videmski klub kupil za 150 milijonov evrov.

Družina Pozzo ostaja v klubu z manjšinskim deležem. Angleški klub Watford, ki je prav tako v lasti družine Pozzo, ni del dogovora in ostaja pod vodstvom podjetnika Gina Pozza, ki si še naprej prizadeva klub vrniti v premier league.

Klub je večkrat doživel ligo prvakov

Pod vodstvom družine Pozzo je Udinese doživel eno najstabilnejših obdobij v zgodovini kluba: 30 zaporednih sezon v prvoligaški druščini. V teh desetletjih se je ekipa, čeprav je skoraj vedno končala v sredini lestvice, igrala enakovredno Interju, Romi, Milanu in Laziu.

Furlanski klub je večkrat doživel ligo prvakov (2006 in 2013) in pokala Uefa oziroma evropske lige (10-krat med letoma 1998 in 2013). Od leta 2016 ima svoj štadion, prvi v Italiji, ki je bil popolnoma prenovljen in sodoben, s 25 tisoč sedeži, in med redkimi na svetu s streho s fotovoltaičnimi konstrukcijami, da je energetsko neodvisen.