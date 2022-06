Zadnje minute so mejile na razprodajo ugleda

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek po porazu v Beogradu ni iskal izgovorov.

»Čestitam Srbiji za zasluženo visoko zmago. V zadnjih minutah je naša igra mejila na razprodajo ugleda. Tri dni se pogovarjamo o prekinitvah, potem pa dobimo take gole. To je zadeva discipline, pristopa in odgovornosti. Ko smo morali osvežiti ekipo zaradi poškodb, smo še dodatno padli. Srbi so, obratno, z menjavami dvignili ritem svoje igre,« je dejal za začetek.

So se njegovi fantje zavedali, da so izenačili na 1:1 po le eni akciji? »Že ob polčasu smo jih opozorili na tolikšno število individualnih napak, da je to nedopustno, neverjetno. Od prve minute smo sami sebe spravljali v negotov položaj. Z neodgovorno igro smo si otežili stvari tudi po izenačenju, hitro smo potonili še iz ene prekinitve. To na koncu je bila res razprodaja ugleda. Ta tekma ima podobnosti s Splitom, za kaj več moraš imeti tudi 'jajca', tega nismo imeli. Govorim v prvi osebi, saj to ne leti le na igralce, tudi name,« je nadaljeval selektor.

Nima težav z disciplino

Priznal je, da je visok poraz realen odraz doseženega in prikazanega na igrišču, a zavrnil oceno, da so se nogometaši neresno lotili naloge.

»Ne, redkokdo se ne odzove, ni težav z disciplino na treningu, vzdušje med njimi je dobro razen med tekmami seveda. Ali bo treba poiskati kakšna nova imena, ali iti od vrha dol, bo razkril čas. Zdaj smo sredi tekmovanja, že v četrtek nas čaka nova tekma v Oslu. Upam, da se vsi skupaj zavedamo, kako smo izgledali proti Srbiji. Seveda je odločila zmagovalca tudi individualna kakovost Srbov, toda to smo vedeli, se nanjo pripravljali, tudi na prekinitve, toda zaman. Če po takšni tekmi nisi dovolj objektiven in kritičen, potem nimaš kaj iskati v športu,« je zagotovil Kek.

Dan pred tekmo je bili zadovoljen z odzivom igralcev, kaj se je nato spremenilo? »Naš problem je, da je vse lepo zapakirano v neko pozitivno vzdušje. Morda bi morali iti kdaj v konflikt, na igrišču namreč ne pokažemo vsega. Ali sem pomislil, da imam vsega skupaj dovolj med tekmo? Sem. Po koncu junijske akcije se bomo morali gotovo usesti in oceniti, kako bo šel reprezentančni nogomet pri nas naprej v prihodnje,« je zaokrožil oceno slovenski selektor.