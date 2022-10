Zagrebčani spet le nekaj centimetrov oddaljeni od novega podviga

Potem ko bi v Salzburgu prejšnji teden kmalu iztržili točko – že so proslavljali izenačujoči gol Josipa Drmića v sodnikovem podaljšku, ko je postalo jasno, da je bil napadalec v prepovedanem položaju – so nogometaši zagrebškega Dinama zamujeno proti rdečim bikom vsaj delno nadoknadili na domačem Maksimirju. V izvrstnem vzdušju skoraj razprodanega objekta, ki zaradi težav s statiko sicer še vedno ne more računati na kultno vzhodno tribuno, so varovanci Anteja Čačića po slabem začetku in hitrem zadetku avstrijskega prvaka – v osrčju akcije v 12. minuti je bil Benjamin Šeško, žoga pa se je po njegovem prodoru odbila na noge strelcu Nicolasu Seiwaldu – odgovorili izvrstno in zasenčili tekmece do konca prvega dela dvoboja.

Uspeli so izenačiti v 40. minuti, ko je po dolgem pregledu VAR-posnetkov postalo jasno, da bo glavni sodnik priznal zadetek Roberta Ljubičića, ki je z močnim strelom tudi po zaslugi gostujočega branilca zatresel mrežo Salzburga. Že prej je sodnik v 20. minuti ujezil domačo klop, nogometaše in navijače, ko ni priznal gola Bruna Petkovića po podaji iz kota Mislava Oršića, saj je tik pred strelom hrvaškega reprezentanta prekinil igro zaradi prerivanja v kazenskem prostoru, po katerem pa ni dosodil prekrška. V drugem polčasu je imel Salzburg več od igre, njegov hrvaški biser Luka Sučić je denimo zatresel prečko, a bi zadnje dejanje kmalu pripadlo dinamovcem, ko je Petar Bočkaj s praktično zadnjim poskusom na tekmi s prostega strela tudi sam zadel zgornji del okvirja vrat Salzburga.

Salzburg ima kar nekaj »brozovićev«

Dinamo s 4 točkami ostaja na zadnjem mestu lestvice skupine E, prvi je po sinočnji zmagi v Milanu (2:0) zdaj londonski Chelsea (7), sledita Salzburg (6) in Milan (4).

»Upam, da ste bili zadovoljni, to je bila zelo dobra tekma in rezultat je realen,« je po tekmi dejal trener Dinama Ante Čačić. Nekdanji selektor hrvaške članske reprezentance in strateg Maribora se je s ponosom ozrl na dosežke v tekoči evropski sezoni, v kateri Dinamo še vedno lahko proslavi zgodovinski uspeh in se uvrsti v osmino finala lige prvakov, glavni cilj je seveda osvojitev vsaj 3. mesta in nadaljevanje nastopov v evropski ligi. Po tednu premora bo Dinamo naslednji torek gostil Milan, nato pa gostoval pri Chelseaju v Londonu. Zagrebški modri so londonske modre v uvodnem kolu seveda odmevno premagali z 1:0 na Maksimirju, Milan je bil od dinamovcev na svojem San Siru boljši s 3:1.

»Nimam pripomb nad sodnikovim posredovanjem ob golu Petkovića, saj je zapiskal še pred podajo iz kota. Opozoril bi tudi, da Salzburg proti nobeni ekipi ni bil v podrejenem položaju, še nihče ga ni premagal. To je vrhunsko selekcionirana in močna ekipa, ki ima v svojih vrstah nekaj 'brozovićev' (Marcelo Brozović, hrvaški reprezentant in nekdanji član Dinama, zdaj milanskega Interja, op. a.). Z njimi ni lahko igrati, a še posebej v prvem polčasu smo mi igrali sijajno,« je še povedal Čačić.

»Popravnih izpitov pa tu ni, to ni liga bedakov, temveč liga prvakov. Če bom proti Varaždinu spet rotiral? To vedno počnem, na začetku sezone pa so me zaradi tega pljuvali. Če tega ne bi počel, bi bilo stanje v slačilnici drugačno, kot je sedaj,« je vedno kritičnim domačim medijem čistega vina nalil Čačić.