Žalgiris kot Mura: Odlično je znal igrati na rezultat

Če bi upoštevali neodločen rezultat sinočnjega dvoboja v Fazaneriji (0:0) in dejstvo, da je šlo letos v pozabo pravilo o doseženih golih v gosteh, bosta kluba naslednji četrtek (19.00) v Vilniusu igrala pravo »majstorico«, kot bi rekli v nogometnem jeziku nekdanje skupne države. Na igrišču z umetno travo bo veliko – tudi konferenčna liga in najmanj tri milijone evrov, kolikor si bo že zagotovil zmagovalec slovensko-litovskega dvoboja. Mura prvič po treh tekmah ni prejela gola (Koper, Ludogorec, Bravo), toda to bo naslednjič premalo.