Zamujalo jih je veliko, a največkrat Paul Pogba in Jadon Sancho

Nekdanji srbski nogometni reprezentant Nemanja Matić je v pogovoru za YuPlanet razkril tudi nekaj neprijetnih podrobnosti iz obdobja, ko je igral za Manchester United. Prav kriza angleškega velikana ga je izzvala, da je odkrito povedal, zakaj rdeči vragi ne najdejo poti iz krize.

Jadon Sancho je bil eden od najdražjih nakupov Manchester Uniteda. Zanj je dortmundski Borussii plačal kar 85 milijonov evrov. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Nedisciplina. Paul Pogba in Jadon Sancho sta nenehoma zamujala na treninge. V eni sezoni smo v moštvu zbrali 85.000 evrov na račun kazni za zamudnike. Pri Chelseaju, na primer, tega ni bilo. Vselej sta vladala red in disciplina, vsi igralci so bili točni in nihče ni zamujal. Pri Unitedu je vsak dan nekdo zamujal,« je povedal 35-letni zvezni igralec, ki je član francoskega Rennesa, pred tem pa je igral za Benfico, Chelsea, ManUtd in Romo.

Francoz Pogba je v suspenzu zaradi dopinga, enega od najbolj nadarjenih Angležev Sancha pa je trener Erik ten Hag izključil iz prvega moštva zaradi nediscipline.