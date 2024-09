Zapoljnjuje luknje in se sprašuje, zakaj ga ni med kandidati za zlato žogo

Mnogi so opozarjali, da bo po prihodu Kyliana Mbappeja v Real, treba paziti na odziv Rodryga de Goesa. Mladi Brazilec je že večkrat poudaril, da ga v Madridu ne vrednotijo tako, kot bi morali, in da si zasluži boljši tretma.

»Pogosto zapolnjujem luknje v napadu. Če koga ni, naj Rodrygo igra tu. Nikogar ni na desnem krilnem položaju? Rodrygo bo. Ni devetice? Rodryga naj postavijo tja. Tu in tam me res moti, toda sem moštveni igralec,« je iskren potožil 23-letni Brazilec, ki pa ga je najbolj vrgla s tira objava trideseterica kandidatov za zlato žogo. Ni ga med njimi.

»To me je res vznemirilo. Mislim, da sem si zaslužil biti med njimi. Ne želim omalovaževati drugih, ampak moral bi biti med 30 kandidati. Presenečen sem, ampak ničesar ne morem narediti. O tem ne odločam jaz,« je zabelil izbor kandidatov za zlato žogo brazilski reprezentant in strelec za zadnjo zmago Brazilcev proti Ekvadorju po treh porazih v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026.