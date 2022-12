Zaradi zamašenih arterij ni spremljal mundiala

Velja za enega od najuspešnejših trenerjev na svetu, a svetovno prvenstvo v nogometu je komaj kaj spremljal. Legendarni Nemec Jupp Heynckes je sredi novembra moral na hitro na operativni poseg, ker je imel dve popolnoma zamašeni arteriji. V düsseldorfski bolnišnici so mu vstavili več obvodov. Potem je bil dva tedna na intenzivni negi.

»To je bil najhujši trenutek v mojem življenju. Nisem mogel spati, saj čas ne teče. To je bilo mučenje,« je dejal 77-letni Heynckes, ki je ime srečo, da je osebni zdravnik in prijatelj Heinz Hermann-Aretz pravočasno odkril težave, potrdil pa jih je kardiolog Robert Zbrocki.

Heynckes sodi v najvišji razred nogometnih osebnosti. Že kot nogometaš je bil eden od najboljših napadalcev na svetu in je bil z Nemčijo evropski ter svetovni prvak, na klubski ravni pa je kot trener z Realom in z Bayernom osvojil ligo prvakov. Na trenerskem stolčku je bavarski klub popeljal do trojčka leta 2013.