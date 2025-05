Džentelmenski dogovor z Benjaminom Šeškom

V nadaljevanju preberite:

Kar se je po zadnjih slab(š)ih predstavah nogometašev Leipziga napovedovalo, se je tudi uresničilo. »Rdeči biki« so ostali brez načrtovane in želene vstopnice za katero od evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni. Leipzigovi igralci niti v zadnjem kolu nemškega prvenstva niso navdušili. Za konec so morali pred svojimi razočaranimi navijači z 2:3 priznati premoč nogometašem devetouvrščenega Stuttgarta. Čeprav so varovanci madžarskega trenerja Zsolta Löwa, ki je načetega Benjamina Šeška pustil sedeti na klopi vse do 86. minute (?!), dvakrat vodili (z 1:0 in 2:1), prednosti niso znali zadržati do konca ...