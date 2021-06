Zdesetkani Avstrijci v boj s favoriti

Na nogometnem euru še ni dneva oddiha, pisan spored tudi danes ponuja tri tekme, in sicer v zanimivi skupini C, v kateri igrajo tako naši severni sosedje kot tudi novinci na prvenstvu Makedonci, pogosti tekmeci Slovencev v zadnjih letih, ter v skupini B z derbijem med Belgijo in Dansko.



Makedonska izbrana vrsta se je na premieri proti rdeče-belo-rdečim predstavila z bojevito predstavo in s številnimi glasnimi navijači na štadionu v Bukarešti. Tu bo tudi danes proti Ukrajini uživala v podpori s tribun, podobno kot Slovenija pred 21 leti na svojem prvem velikem tekmovanju sanja o uvodni zmagi ali vsaj točki.



Avstrija je na vrhu lestvice, drevi jo čaka izziv proti realno najuglednejši ekipi skupine Nizozemski, spet bosta v središču pozornosti odlična David Alaba in Marcel Sabitzer, ne bo pa na igrišču Marka Arnautovića, Dunajčana srbskih korenin. Potem ko je nazadnje Makedoncem zabil gol odločitve, se je verbalno lotil Ezgiana Alioskega in za žalitve, ki so bile nemara tudi nacionalistične, dobil kazen ene tekme odsotnosti na tem euru ...



Tekma Belgije im Danske pa bi lahko ponudila dinamično in obenem ustvarjalno predstavo vrhunsko šolanih kot tudi telesno odlično pripravljenih akterjev. Danci so za uvod ostali brez točk proti nordijskim tekmecem Fincem, toda na tej tekmi so doživeli tudi šok: Christian Eriksen se je zgrudil in bil v smrtni nevarnosti. Na srečo je bilo oživljanje hitro uspešno in tudi v bolnišnici je dobro okreval. Tako bodo Danci danes vendarle bolj sproščeni, kar bo pomembno na tekmi proti Belgiji, ki sodi med najresnejše kandidate za letošnjo lovoriko.

Danes na prvenstvu:

Bukarešta: Ukrajina – S. Makedonija 15.00



København: Danska – Belgija 18.00



Amsterdam: Nizozemska – Avstrija 21.00







