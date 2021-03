Že tri leta ni bil na tekmi Olimpije

Vili Ameršek predstavlja prispodobo za nogomet, Olimpijo, pošteno, ustvarjalno, učinkovito igro, srčnost in nepopustljivost. Kleni Zasavec iz Trbovelj se je v 70. in 80. letih v zeleno-belem dresu zasidral v srca ljubiteljev nogometa po vsej Jugoslaviji. Zunaj igrišča vselej prijazen, dostopen, zgovoren, na igrišču pa pravi zmaj za tekmece, ki je bruhal ogenj po vsem terenu in paral mreže. Pozor! Odigral je rekordnih 16 sezon in 596 tekem v dresu Olimpije ter dosegel nedosegljivih 183 zadetkov. V nadaljevanju preverite njegovo izjemno športno pot.