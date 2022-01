Žetoni NFT še močneje prisotni v serie A

Italijansko nogometno prvenstvo (serie A) in specializirano podjetje za izdajo unikatnih navijaških kripto žetonov NFT (Socios.com) sta poglobila sodelovanje in želita v prihodnje iztržiti še več vzajemnih koristi. Socios.com je postal glavni pokrovitelj serie A, italijanskega pokala in superpokala. Finale slednjega je v sredo zvečer pripadel Interju, ki je bil na San Siru v zadnji minuti podaljška boljši od Juventusa z 2:1 (Martinez 35., Sanchez 121., Handanović 1 obramba; McKennie 25.).

»Iščemo nove trge in prav prek Sociosa oziroma njegove platforme Chiliz bomo še močneje in lažje nagovorili privržence italijanskega nogometa,« je zagotovil izvršni direktor serie A Luigi De Siervo. Serie A je namreč doslej sodelovala le s kripto menjalnico Crypto.com, ki je pokrovitelj tekmovanja za čas, ko med TV prenosom preverjajo sporne situacije s pomočjo VAR in tehnologije gola.

»Lani smo dobili prek milijona novih uporabnikov, za leto 2022 gojimo še bolj drzne načrte, ki jih želimo uresničiti prek tovrstnih partnerstev,« pa je potrdil CEO podjetja Socios Alexandre Dreyfus.