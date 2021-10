Zidane ne bo sedel na klop Manchester Uniteda

Nekdanji trener in igralska legenda madridskega Reala, Zinedine Zidane, po poročanju ESPN ni pripravljen prevzeti Manchester Uniteda, če bodo na Old Traffordu po nizu slabih rezultatov in nedavnem porazu v premier league proti najhujšemu rivalu Liverpoolu s kar 0:5 sprejeli odločitev, da zamenjajo trenerja članskega moštva Oleja Gunnarja Solskjaerja.

The Athletic je poročal, da bo Solskjaer skoraj zagotovo vodil ekipo tudi na gostovanju pri Tottenhamu. Sledi še obisk Bergama in Atalante v ligi prvakov, nato pa derbi z Manchester Cityjem na Old Traffordu. Dodali so, da v tem trenutku ne gre za »odkrit upor«, kot se je to zgodilo, ko je klub vodil Jose Mourinho, a da vedno več igralcev dvomi v to, da je norveški trener pravi za to nalogo. »V tem trenutku še ima podporo nadrejenih,« so zapisali pri dobro obveščenem mediju.

Zidana so s klopjo rdečih vragov povezovali tudi v preteklosti, zdaj še toliko bolj, ko se je k Unitedu po začetku nove sezone vrnil Cristiano Ronaldo, s katerim je francoski trener osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakov z Real Madridom ter postal tudi španski prvak. 49-letni Marseillčan je poleti končal s svojo drugo trenersko etapo pri Realu, s katerim je osvojil tudi dva naslova svetovnega prvaka in dva evropska superpokala.

Čaka na pravo priložnost

»Zidanu se ne mudi s povratkom na klop in čaka, da se pojavi prava priložnost,« je poročal ESPN, ki je dan po šokantnem porazu Uniteda na derbiju z Liverpoolom tudi poročal, da je Solskjaerju hrbet dokončno obrnil večji del slačilnice. To naj bi norveški strateg v večji meri izgubil že pred spopadom na Old Traffordu, kjer je s hat-trickom zablestel Mohamed Salah.

Svetovni mediji z ESPN na čelu tudi poročajo, da v vodstvu angleških rekorderjev razmišljajo o Italijanu Antoniu Conteju, serijskemu zbiralcu lovorik na klopeh Juventusa, Chelseaja in nazadnje Interja ter nekdanjem selektorju italijanske reprezentance, ki se je po osvojenem scudettu z Milančani poleti presenetljivo poslovil od San Sira.

Zidane, dodaja ESPN, je glavni kandidat, da po slovesu Didierja Deschampsa prevzame vodenje francoske izbrane vrste, s katero je osvojil svetovni (1998) in evropski (2000) naslov kot igralec. Zaenkrat še ni jasno, če bo Deschamps modre vodil tudi po SP 2022, saj se mu takrat pogodba s Francosko nogometno zvezo izteče. Zidana so nedavno sicer povezovali tudi s trenerskim stolčkom Newcastle Uniteda.