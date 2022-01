Zidar je kapetana kazensko imenoval za direktorja

Petra Amerška nogometni navijači vselej povežejo s starejšim bratom Vilijem, ki je v Olimpiji blestel od sezone 1967/68. Peter se je iz domačih Trbovelj v Ljubljano preselil osem let pozneje, ko je bil Vili prvi as zeleno-belih in eden najboljših vezistov v Jugoslaviji. Mlajši brat je bil zato pod drobnogledom trenerjev, soigralcev, novinarjev in navijačev. S trdim delom, vztrajnostjo in nadarjenostjo je po sezoni prilagajanja postal standardni član udarne postave in dodal svoj del izjemnega pečata bratov Ameršek v Olimpiji.