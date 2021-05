Zinedine Zidane potrdil napad na dvojno krono

V nadaljevanju preberite:

Navijačem madridskega Reala se obeta spektakularen maj. V sredo v Londonu, v nedeljo doma s Sevillo, nato 13. t. m. v Granadi, tri dni pozneje v Bilbau, 23. maja doma z Villarrealom in naposled 29. maja v finalu lige prvakov v Istanbulu – to je načrt šestih zmag, ki bi Realu najbrž prinesle špansko prvenstvo in ligo prvakov. Preverite, zakaj bo na obeh frontah nemara ključen že ta teden.