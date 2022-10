Živel kot revolucionar in umrl kot Maradona

V nadaljevanju preberite:

Kdo je največji britanski trener vseh časov? Splošen konsenz je, da sveto trojico sestavljajo Škoti – sir Matt Busby, Bill Shankly in Jock Stein, ki se je rodil 5. oktobra 1922. Kariero Steina, ki zunaj otoških meja resda ne uživa takšnega slovesa kot Busby in Shankly, »očeta« angleških velikanov Manchester Uniteda in Liverpoola, je najbolj zaznamoval evropski naslov z glasgowskim Celticom.

»Njegovi dosežki so neponovljivi. Kot takrat, ko je Alexander Fleming v majcenem laboratoriju odkril penicilin. Ali pa Alan Turing, ki je razvozlal delovanje Enigme. Tako visok standard je dosegal Jock,« s pohvalami na račun rojaka ne skopari sir Alex Ferguson. Več v članku.