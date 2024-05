Zlatan Ibrahimović je bil aroganten na igrišču, ampak z razlogom

Nekdanji srbski nogometni reprezentant Nemanja Matić je razkril nekaj anekdot iz obdobja, ko je bil soigralec Zlatana Ibrahimovića pri Manchester Unitedu. Čeprav sta bila skupaj le pol leta pri slavnemu angleškemu klubu, je bilo dovolj, da sta postala prijatelja.

»Zlatan? Prvi trening z njim je bil nevaren. Takoj moraš iti na polno, če ne greš, te bo zlomil,« je z nasmehom začel nizati zgodbice 35-letni zvezni igralec. »Legenda je. Tepli smo se, čeprav se je komaj vrnil po poškodbi. A smo pazili. On ima rad igralce, ki gredo v dvoboj. Imeli smo tudi svoj kotiček za kavo, se pogovarjali. Rad ima našo glasbo, veliko sva govorila o tem, njegovo stališče pa je bilo vedno takšno, da mi je zabrusil, da nimam pojma. Res sijajen človek, njegova družina in on so čudoviti. Je legenda, ki je obeležila neko obdobje in pustila velik pečat. Kar je najpomembnejše, bil je aroganten na igrišču, ampak z razlogom. Problem je, če nisi. Kjerkoli je igral, so ga navijači oboževali zaradi karizme. Je eden od najboljših napadalcev v zgodovini,« Ibrahimovića, zdaj enega od glavnih selektorjev pri Milanu, ni mogel prehvaliti Srb, ki ima za seboj pestro zgodovino in je igral za najboljše klube na svetu, od Benfice, Chelseaja, Manchester Uniteda, Rome, Rennesa. Zdaj je član Lyona.

Matića in Ibrahimovića združuje tudi Jose Mourinho. Sloviti portugalski trener sta bila med njegovimi najbolj priljubljenim igralci. »Upam, da ju bom združil v mojem Ubu,« je dal vedeti Matić, da ju bo povabil v svoj matični kraj.

Matić se je od reprezentančnega dresa poslovil pred štirimi leti, zaradi svoje iskrenosti pa je pogosto vznemirjal srbske nogometno javnost. Pri dveh selektorjih je bil tudi v nemilosti, pri Siniši MIhajloviću in Mladenu Krstajiću. Za Srbijo je zbral 48 nastopov in dosegel dva gola.