Zlatan Ibrahimović je Kyliana Mbappeja poslal v Madrid

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović se je v pogovoru s francoskim časnikom L'Equipe razgovoril tudi o prihodnosti hitronogega napadalca Paris St. Germaina Kylian Mbappeja in njegovi morebitni selitvi v Madrid po koncu sezone, ko bo prost nogometaš.

»Na vprašanje, ali bo izbral Real, lahko odgovori le on. Toda njegov prestop bo poseben. On ni na dražbi, jasno se je že opredelil za Real. Z odhodom v Madrid bi spravil v zadrego Paris St. Germain, ki bi izgubil velikega zvezdnika zastonj," je v svojem neposrednem slogu povedal neuničljivi 40-letni zvezdnik Milana, nekoč tudi najboljši strelec pariškega kluba.

Kylian Mbappe bo po koncu sezone prost nogometaš. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Šved bošnjaško-hrvaškega rodu je tudi razkril, kaj je odgovoril 23-letnemu Mbappeju na vprašanje, kako naj se odloči.

»Res me je nekoč vprašal za nasvet in se mu odgovoril: 'Če bi bil ti, bi izbral Real.' Igral sem za različne klube v različnih državah, tako sem se učil in odraščal. Igrati doma vso kariero je lahko.«