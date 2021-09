Zlatko Dalić pred tekmo s Slovenijo: Težko bo

Marcelo Brozović (levo) je z imenitnim golom z voleja odločil derbi v Bratislavi, po katerem imajo Hrvatje odprto pot do Katarja, če bodo na domačih tekmah odpravili vse najmočnejše tekmece. Najprej že v torkovem sosedskem derbiju Slovence. FOTO: Vladimir Simicek/AFP

Zmaga iz »petnih žil«, ki jo je v 86. minuti z odličnim strelom z roba kazenskega prostora priigral, je v hrvaškem nogometnem taboru dvignila samozavest in razpoloženje pred torkovim dvobojem s Slovenijo v Splitu.Svetovni podprvaki so na dobri poti, da se uvrstijo v Katar prihodnje leto, saj jih zdaj čakajo le še še domače tekme proti najtežjim tekmecem, kot so Slovenija, Rusija in Slovaška.Toda tudi v Bratislavi močno spremenjena in oslabljena hrvaška zasedba ni blestela. »Z mišicami smo prišli do zmage,« je bil iskren strelec Brozović. Interjev zvezni igralec je dosegel šele peti gol hrvaške v kvalifikacijah. Toda Hrvatje od poraza v prvi tekmi proti Sloveniji še nobenega tudi niso prejeli.Selektorje kljub vsemu nenehno tarča ostrih kritik.»Kam bi prišel, če bi jih gledal in poslušal,« odgovarja trdovratni selektor, ki rezultatsko zelo dobro pelje Hrvaško skozi kvalifikacije, ob upoštevanju vseh težav in menjave rodu. Pred septembrskim paketom tekem je ostal tudi brez poškodovanega kapetana»Čestitam igralcem, ampak ne za zmago, temveč za borbenost, željo, energijo, voljo. Niti minute niso odnehali, za kar so bili nagrajeni,« je po razburljivi tekmi proti vse prej kot slabim Slovakom povedal Dalić.Hrvaška je na Slovaškem igrala po gostovanju v Rusiji, do bitke s Slovenijo bo imela le dobrih 48 ur za osvežitev, zato se selektor zaveda, da nogometaši potrebujejo pomoč s tribun.»Pozivam navijače, da pridejo na Poljud in nas spodbujajo. Igralci so si to zaslužili, ker se borijo. Naredili smo lepo podlago, dali bomo vse od sebe za zmago proti Sloveniji. Slovenci so naši sosedje, tekma bo zelo težka. Upam, da je ta ciklus tekem prelomen, če bo šlo tako naprej, ne vidim razlogov, zakaj ne bi odpotovali v Katar,« je bil pozitivnih misli 54-letni selektor, ki je imel v Bratislavi tudi nenadejanega junaka v novincu vratarju Osijeka