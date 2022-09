Navijači želijo spektakel, Kek želi ponoviti, kar je uspelo le Katancu

V nadaljevanju preberite:

Kdaj bodo slovenski nogometaši uprizorili vrhunsko predstavo in vendarle spet segreli nogometno ozračje na sončni strani Alp, če ne danes? V taboru Slovenije je namreč vse, kot mora biti: v Stožice prihaja najboljši tekmec v skupini lige narodov B4, legionarji igrajo v najboljši formi zadnjih let, selektor Matjaž Kek uživa najmočnejšo podporo vodstva NZS, Slovenci pa bodo našli dodaten motiv za pobeg z dna lestvice tudi v navijačih, ki so pokupili vseh 14.500 vstopnic za spopad Slovenije in Norveške.