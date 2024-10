Znan (čuden) seznam nominirancev za afriškega nogometaša leta

Afriška nogometna zveza je objavila seznam nominirancev za prestižno nagrado Afriški nogometaš leta 2024. Presenetljiv seznam je odkril odsotnost nekaterih ključnih igralcev, vključno z Mohamedom Salahom in Victorjem Bonifaceom.

Kandidati za afriškega nogometaša leta:

- Amine Gouiri (Alžirija/ Rennes)

- Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen)

- Simon Adingra (Slonokoščena obala/Brighton & Hove Albion)

- Chancel Mbemba (Vzhodni Kongo/Olympique de Marseille)

- Serhou Guirassy (Gvineja/ Borussia Dortmund)

- Achraf Hakimi (Maroko/ Paris Saint-Germain)

- Soufiane Rahimi (Maroko/ Al Ain)

- Ademola Lookman (Nigerija/Atalanta)

- William Troost-Ekong (Nigerija/Al Kholood)

- Ronwen Williams (Južna Afrika/Mamelodi Sundowns)

Salah, ki velja za enega najboljših afriških nogometašev svoje generacije, se je v preteklosti večkrat uvrstil med glavne kandidate za to nagrado. Egipčanski reprezentant, ki je leta 2017 in 2018 osvojil naziv najboljšega afriškega nogometaša, je od takrat vsako leto končal na drugem ali tretjem mestu. Njegovi izjemni dosežki pri Liverpoolu, kjer je v zadnji sezoni dosegel 18 zadetkov in prispeval 10 asistenc v 32 nastopih v Premier ligi, so težko prezrti, kar še povečuje presenečenje nad njegovo izključitvijo.

Letos bo prvič po letu 2017, da Salah ne bo med nominiranci, čeprav še naprej postavlja rekorde pri Liverpoolu in igra že osmo sezono za trenutno vodilni klub angleške Premier lige. Egipčan se na svojo nevključitev iz izbor za prestižno nagrado (še) ni odzval.

Jackson, mladi nogometaš iz Senegala in član londonskega Chelseaja, prav tako ni bil nominiran. Napadalec je na svojem Instagramu komentiral objavo znanega novinarja Fabrizia Romana, ki je izpostavil, da na seznam niso bili vključeni številni znani nogometaši, vključno s Salahom, Jacksonom, in drugimi. Jacksonovo razočaranje nad odločitvijo Caf-a je še posebej razumljivo, saj je bil v zadnjem obdobju eden izmed najbolj obetavnih afriških igralcev v evropskem nogometu.

Med tistimi, ki jih je izključitev presenetila, je tudi nigerijski napadalec Boniface, ki je v zadnji sezoni zabeležil izjemne uspehe pri Bayerju Leverkusenu. S klubom je osvojil nemško prvenstvo, pokal ter se uvrstil v finale Evropske lige, kar ga je uvrstilo med najbolj opazne afriške igralce v evropskih klubskih tekmovanjih. Kljub temu, da je prejel priznanje za novinca sezone in bil vključen v ekipo sezone, se ni uspel prebiti med nominirance za nagrado Afriški nogometaš leta.

Čeprav Boniface ne bo osvojil nagrade, sta za naziv Afriški nogometaš leta še vedno v igri dva nigerijska reprezentanta, Ademola Lookman in William Troost-Ekong. Po lanskoletni zmagi Victorja Osimhena, ki prav tako letos ni med nominiranci, Nigerija še vedno ohranja upanje na ponovno osvojitev prestižnega naslova.

Zmagovalec bo znan 16. decembra, ko bo na sporedu podelitvena slovesnost v maroškem Marakešu.