Znana sta nogometaš leta in idealna enajsterica Prve lige

Raul Alexander Florucz, član ljubljanske Olimpije, je bil po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) razglašen za najboljšega nogometaša sezone 2024/2025 v Prvi ligi. Triindvajsetletni Avstrijec je za prvake v tej sezoni zbral 15 zadetkov in 11 asistenc.

V pravkar končani sezoni Prve lige je Florucz za Olimpijo odigral 29 prvenstvenih tekem, na katerih je zbral 1917 minut igre. Nagrado za najboljšega mladega nogometaša sezone je prejel Svit Sešlar (Celje). Sešlar je bil ob Floruczu in Hillalu Soudaniju (Maribor) tudi med tremi nominiranci za osrednjo nagrado za najboljšega igralca.

Florucz si je naziv najboljšega igralca Prve lige prislužil z največ zbranimi glasovi v treh od štirih kategorij: prejel je 60 glasov nogometašev, osem glasov predstavnikov medijev in 353 glasov javnosti. Med trenerji je največ glasov, 51, prejel Sešlar, Florucz jih je zbral 45, Soudani pa pet.

Pri glasovanju za Sešlarja je ta zbral 20 glasov nogometašev, štiri glasove medijev in 107 glasov javnosti. Soudani je prejel 13 glasov nogometašev in 179 glasov javnosti, medtem ko mu predstavniki medijev niso namenili nobenega glasu. Pri končnem izračunu so imeli glasovi nogometašev 50-odstotno težo, glasovi medijev 25-odstotno, javnosti 20-odstotno, glasovi trenerjev pa 5-odstotno.

Ljubljanska Olimpija je v letošnjem tradicionalnem izboru Spinsa osvojila obe najpomembnejši posamični nagradi. Že v sredo je bil za najboljšega trenerja sezone imenovan strateg državnih prvakov, Španec Victor Sanchez.

Sanchez je pričakovano osvojil naziv najboljšega trenerja leta. FOTO: Črt Piksi

Trojica finalistov za glavno nagrado – Florucz, Sešlar in Soudani – je bila pričakovano uvrščena tudi v idealno enajsterico sezone Prve lige, v kateri so sicer štirje člani Olimpije. Vratar idealne postave je Matevž Vidovšek (Olimpija). Obrambno vrsto sestavljajo Marcel Ratnik (Olimpija), Žan Karničnik (Celje), Ahmed Franck Sidibe (Koper) in Omar Rekik (Maribor). V zvezni vrsti so ob Sešlarju še Augustin Doffo (Olimpija) in Tamar Svetlin (Celje), v napadu pa ob Floruczu še Benjamin Tetteh in Soudani (oba Maribor).