Za kateri klub zares navija novi papež

Odkar je Američan Robert Francis Prevost postal papež Leon XIV., se poleg njegovih drugih športnih strasti – zanimanja za bejzbolsko ekipo Chicago White Sox in tenis – pojavlja še eno vprašanje, ki vzbuja precejšnje zanimanje nogometne javnosti po svetu: za kateri nogometni klub pravzaprav navija. Dolgo je prevladovalo prepričanje, da prvi ameriški papež simpatizira z rimskim klubom AS Roma. Te govorice je dodatno podkrepil videoposnetek, ki se je pojavil na spletu in na katerem je papež Leon XIV. med pozdravljanjem množice vzkliknil geslo »Forza Roma!«. Posnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih in o katerih so poročali tudi mediji, so mnoge prepričali, da je papeževa nogometna usmeritev jasna. Vendar so nedavni dogodki to prepričanje postavili v negotovost.

Pomembno srečanje se je zgodilo konec maja, ko je papež Leon XIV. v Vatikanu sprejel nogometaše Napolija, ki so pravkar osvojili naslov italijanskih prvakov. Kot poroča tiskovna agencija AP, je ob prihodu svetega očeta v Klementinsko dvorano Apostolske palače med delegacijo Napolija za trenutek zavladala tišina, ki ji je sledil aplavz.

Papež, očitno seznanjen s krožečimi govoricami o njegovi naklonjenosti Romi, je z nasmeškom nagovoril prisotne. »Morda niste hoteli ploskati, ker mediji pravijo, da sem navijač Rome,« je po pisanju italijanskega športnega časnika La Gazzetta dello Sport dejal Neapeljčanom. Nato pa je dodal pomenljivo izjavo: »Ni vse, kar preberete v medijih, resnično.« S temi besedami ni le nasmejal trenerja Antonia Conteja in njegovih igralcev, temveč je tudi javno vzbudil dvom o svoji domnevni »romanistični« pripadnosti.

Sveti oče je ob srečanju z Napolijevo delegacijo prepoznal trenerja Antonia Conteja, pri čemer je pripomnil, da ga je že večkrat videl na televizijskih zaslonih. FOTO: Simone Risoluti/AFP

Njegova duhovita izjava je pričakovano sprožila nova ugibanja. Če torej ni privrženec Rome, kateremu klubu je potemtakem naklonjen? Ali pa morda, kot voditelj Katoliške cerkve svojo resnično nogometno pripadnost preudarno skriva, da ne bi dajal vtisa favoriziranja katerega od številnih svetovnih klubov?

Nogometaš Napolija Scott McTominay je po srečanju s papežem Leonom XIV. izrazil navdušenje in dejal, da je bila to zanj »neverjetna izkušnja«. FOTO: Simone Risoluti/Reuters

Nogometno uganko je dodatno zapletla informacija, ki je zakrožila med poznavalci dogajanja v Vatikanu in v športnih krogih: namreč, da je menda še do pred kratkim papežev osebni facebook profil vseboval elemente, ki kažejo na podporo perujskemu nogometnemu klubu Alianza Lima. To sovpada s poročanjem perujske televizije TV Perú, ki je že pred časom namignila, da je papež Leon XIV. navijač prav Alianze Lime, enega uglednejših klubov v Peruju. Ta informacija je za mnoge predstavljala presenečenje, saj so domnevali, da bi bil bolj naklonjen klubu Juan Aurich iz mesta Chiclayo, kjer je pred prihodom v Vatikan več kot dve desetletji opravljal škofovsko službo.

Papeževe nogometne simpatije tako ostajajo skrivnost, morda celo večja, kot se je sprva zdelo. Medtem ko je njegov predhodnik, papež Frančišek, odkrito izražal svojo naklonjenost argentinskemu klubu San Lorenzo, sedanji sveti oče očitno uživa v ohranjanju javnosti v negotovosti.