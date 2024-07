Znani morebitni slovenski tekmeci

Nogometaši Celja, ki jih v sredo čaka prva tekma 2. kroga kvalifikacij lige prvakov, so na žrebu na sedežu krovne zveze Uefe v Nyonu dobili morebitnega tekmeca za 3. krog kvalifikacij. Če bodo Celjani preskočili Slovan iz Bratislave, se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom.

Slovenski državni prvaki so bili pred žrebom uvrščeni v prvi boben postavljenih ekip za žreb po poti prvakov. Možni tekmeci slovensko-slovaškega para iz te skupine so bili še Ludogorec ali Dinamo Minsk ter irski Shamrock Rovers ali Sparta Praga. Žreb pa je določil morebitnega ciprskega ali moldavskega tekmeca.

Prve tekme 3. kroga kvalifikacij bodo na sporedu 6. in 7. avgusta, povratne pa 13. avgusta. Pred tem bodo na vrsti še tekme 2. kroga kvalifikacij 23. in 24. julija ter 30. in 31. julija. Celjani se bodo v nadaljevanje kvalifikacij lige prvakov uvrstili, če bodo v 2. krogu premagali slovaškega tekmeca iz Bratislave. V žrebu so določili nasprotnike v 12 parih kvalifikacij po poti prvakov ter z žrebom določili pare med osmimi ekipami ligaške poti.

Ob porazu s Slovanom pa se bodo Celjani preselili v kvalifikacije evropske lige. V tem tekmovanju je bil par Celje – Slovan med nepostavljenimi v prvi skupini po poti prvakov, možni tekmeci pa so bili iz parov Malmö – Klaksvik, Shamrock Rovers – Sparta Praga ali pa Bodø/Glimt – Riga.

Privlačni tekmeci

Žreb kvalifikacij evropske lige je nato določil, da se bodo slovenski prvaki ob morebitni vključitvi v drugo najmočnejše tekmovanje pomerili s slabšim iz kvalifikacijskega para lige prvakov Shamrock Rovers/Sparta. Tudi v tem žrebu je bil celjski par izbran prvi, tako da bodo Celjani ali klub iz Bratislave gostitelji na prvi tekmi. Termina tekem 3. kroga kvalifikacij sta 8. in 15. avgust.

Slovenski predstavnik v tem tekmovanju Maribor je končal kvalifikacije v evropski ligi v prejšnjem krogu. Boljši je bil bolgarski Plovdiv, ki v drugem krogu igra z atenskim Panathinaikosom. Zmagovalec tega para se bo po žrebu v 3. krogu meril z boljšim iz para Ajax/Vojvodina.

V tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju so izžrebali tekmece v osmih parih po poti prvakov, potem pa še 52 ekip v glavni poti, pri čemer je bilo 43 parov iz kvalifikacij 2. kroga tega tekmovanja, devet pa iz 2. kroga evropske lige.

Maribor bo, če bo v 2. krogu premagal romunsko Universitateo Craiovo, za nasprotnika dobil bodisi nizozemski Ajax ali pa srbsko Vojvodino. Ljubljanska Olimpija bo – ob zmagi nad ukrajinsko Polisjo iz Žitomirja – čakala na nasprotnika iz moldavsko-švedskega para Šerif Tiraspol - Elfsborg.

Bravo pa bo, če bo uspešen v obračunu z Zrinjskim iz Mostarja, v naslednjem krogu igral bodisi z grškim Panathinaikosom ali bolgarskim Plovdivom.

Tekme tega kroga bodo na sporedu 8. in 15. avgusta. Od slovenskih ekip bo le Bravo gostil povratno tekmo, Olimpija in Maribor bosta gostitelja na prvih tekmah.