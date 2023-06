Že pred prvo tekmo je presenetil in požel aplavz

V nadaljevanju preberite:

»Organiziran, ambiciozen. To sta glavni besedi, ki me določata. Sem tudi natančen, čas mi je zelo pomemben. Imam strast do nogometa, moj odnos do igralcev pa temelji na spoštovanju. Sem prijateljski, rad poslušam, preden ukrepam,« je razkril novi trener nogometašev Olimpije João Henriques. Zaveda se, da stopa v velike čevlje Alberta Riere, ki se je poslovil z dvojno krono. »Spoštujem njegovo delo, ampak zdaj obračamo nov list. Predvsem organizacijsko želimo klub spraviti še na višjo raven.« Zaveda se, da so pričakovanja velika, s tem tudi pritisk. »Verjemite mi, da sem vajen pritiska. Ta je še veliko večji, če se boriš za obstanek kot za naslov,« se bremena ne boji Henriques, ki je uvedel veliko strožji režim. Kdor bo zamujal, bo plačal ... Kaj je še povedal 50-letni Portugalec, katere klube je vodil, kdo zapušča Stožice in katere so okrepitve. Kako trener usklajuje poklicno in družinsko življenje? Zakaj je požel aplavz sedme sile?