Zvezdnik Barcelone glavni favorit za zlatega dečka

Nagrado zlati deček za nogometaše, mlajše od 21 let, podeljuje italijanski športni časnik Tuttosport, ki je objavil tretji seznam stotih najboljših mladih igralcev. Španski napadalec Barcelone Lamine Yamal tudi v tretji različici lestvice za najboljšega mladega nogometaša ostaja glavni favorit. Yamal, ki je s šestnajstimi leti najmlajši igralec na seznamu, je v pravkar končani klubski sezoni za Katalonce zabeležil 50 nastopov in z desnega krila prispeval sedem golov in deset asistenc. Drugi na seznamu je Benficin 19-letni vezist Joao Neves, tretji pa je 19-letni argentinski krilni napadalec Alejandro Garnacho, ki je z Manchester Unitedom konec maja osvojil pokal FA.

Po zmagi v finalu lige prvakov in petih zadetkih na zadnjih petih odigranih tekmah se je na seznam uvrstil tudi Arda Güler, ki se je zavihtel na 19. mesto. Za 19-letnim Turkom je v dresu madridskega Reala težka sezona, v kateri je zaradi poškodbe izpustil prve štiri mesece sezone, proti koncu pa mu je trener Carlo Ancelotti namenil več igralnega časa. Njegov soigralec v kraljevem klubu Jude Bellingham, ki je v finalu proti Borussii Dortmund prispeval asistenco za drugi gol, je lanski prejemnik nagrade.

Joao Neves je pri Benfici opozoril nase. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Najbolje zastopana kluba sta Barcelona in angleški prvoligaš Brighton in Hove Albion s po štirimi igralci, sledijo belgijski Brugge, rdeči biki iz Salzburga, Ajax in Strasbourg, vsi s po tremi nogometaši. Na vrhu seznama po številu predstavnikov je francoska liga, med višje uvrščenimi ligami je tudi danska, kjer igra sedem nominirancev. Klubi z največ zlatimi dečki so: Borussia Dortmund, Manchester United in Barcelona (vsi s po tremi).

Na seznamu ni Slovencev, Benjamin Šeško (21) je bil lani sedmi.